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內陸帝國 4月20日舉辦全新電影節

聖伯納汀諾訊
圖為嘉西亞藝術中心在社區舉辦活動。（Garcia Center for the Arts提供）
圖為嘉西亞藝術中心在社區舉辦活動。（Garcia Center for the Arts提供）

南加內陸聖伯納汀諾市嘉西亞藝術中心（Garcia Center for the Arts）的不懈努力終於有了回報，內陸帝國（Inland Empire)將迎來一場令人期待的電影盛事。該中心近日宣布將於4月20日，在聖伯納迪諾市中心的Regal Cinemas舉辦一場全新電影節，為當地電影製片人和創作者們搭建一個展示才華的平台。

嘉西亞藝術中心的執行董事赫瑞迪亞（Jorge Heredia）表示，「我們將聚焦聖伯納汀諾、河濱以及整個內陸帝國地區的電影製片人。這場電影節是展示社區中傑出藝術家和創作者的絕佳機會。」

據了解，在疫情大流行期間，嘉西亞藝術中心與Future/First加強了合作，該組織致力於提供當地電影製作機會和資源。赫瑞迪亞解釋說：「Future/First組織在疫情期間需要一個工作場所，我們很樂意提供。我們看到對方為當地藝術家製作了訪談、播客、短片和音樂錄影帶，實際見證他們的成長令人振奮」。

隨著公眾對首屆電影節的期待升溫，嘉西亞藝術中心的未來也充滿了希望。該中心最近獲得了California Creative Corps Grant通過內陸帝國社區基金組織的撥款，對於舉辦首屆電影節起到了重要作用。

回顧過去，赫瑞迪亞表示，「我們希望人們知道嘉西亞藝術中心不僅僅是一個場地，還是一個歡迎創意蓬勃發展的空間。」這場首屆內陸帝國全新電影節將是展示本地才華、創意和社區精神的慶典。

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