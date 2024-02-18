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核桃市辦嘉年華 居民同樂

記者楊青/核桃市報導
華人媽媽帶孩子參加過年活動寫春聯。（記者楊青/攝影）
華人媽媽帶孩子參加過年活動寫春聯。（記者楊青/攝影）

核桃市17日大年初八舉辦盛大嘉年華，華洋民眾共慶中國農曆新年。

當天下午開始三個小時的慶會精彩紛呈，整個蘇珊公園熱鬧非凡。慶會在數萬只鞭炮和大鼓的轟鳴中拉開序幕，兩頭雄獅和一條長龍翩躚起舞，不少華洋民眾特別穿上了傳統中式節慶服裝，年味倍增。

市長Nancy Tragarz、副市長Linda Freedman，市議員秦振國、伍立倫及市府經理Tom Weiner等一一登臺向民眾拜年，送上新年美好祝願。秦振國特別用國語祝福民眾恭喜發財，伍立倫祝福大家身體健康，闔家幸福。

包括核桃市府、洛杉磯縣警察局和消防局、核桃華人協會、核桃高中、佛光山西來寺以及一些商家都在現場擺攤並提供吃喝玩樂，孩童遊樂場中有投球、夾彈珠糖果、手工摺紙、寫春聯、生肖畫像等。

秦振國表示，新年龍馬精神，希望風調雨順，大家都有一個豐收年。他表示，核桃市從四年前開始每年舉辦大型慶祝中國新年活動，規模年勝一年。核桃市平安度過疫情，各方面已回到正軌。他特別提高核桃市財政預算健康，公園娛樂和年長者及青少年活動方面經費充足。新的一年市府將會為居民提供很多大家喜聞樂見的活動，包括3月的第二屆Taste of walnut，一方面讓大家的生活更加豐富多彩，一方面所有的收入都將捐助給核桃教育基金會。

當天參加慶會的市府經理Weiner表示，核桃市的小溪公園今年將建成開放，為孩子們提供更多的活動場所；山谷大道上的300戶商住綜合項目建設目前順利進行當中，預售情況非常棒，完工後將緩解核桃市經濟住房問題，同時為居民提供更多的購物去處和選擇。

作為農曆新年慶會的主力軍，核桃華人協會的攤位最爲搶眼，十多位義工媽媽帶領高中義工們自製過年棋盤，現場教孩子們寫春聯。會長Betty黃表示，希望生長在美國的孩子瞭解中國人怎麼過年，華人過年的習俗，在外海代代相傳。

華人家長王太太當天帶著八歲兒子Jerry前來過年。她表示，來美九年，每年的中國年都過得很隆重，在家掛燈籠，帶孩子參加各種新年慶會，寫對聯，她的音樂學校的老師們也教孩子們寫福字，教孩子們唱中國過年歌曲和音樂。

大鼓開場。（記者楊青/攝影）
大鼓開場。（記者楊青/攝影）
核桃市17日大年初八舉辦盛大嘉年華，華洋民眾共慶中國農曆新年。圖爲民選官員和部分...
核桃市17日大年初八舉辦盛大嘉年華，華洋民眾共慶中國農曆新年。圖爲民選官員和部分表演團隊合影留念。（記者楊青/攝影）
核桃市民大年初八熱鬧過年。（記者楊青/攝影）
核桃市民大年初八熱鬧過年。（記者楊青/攝影）
核桃市過年長龍飛舞，舞出龍馬精神。（記者楊青/攝影）
核桃市過年長龍飛舞，舞出龍馬精神。（記者楊青/攝影）
核桃市華人協會每年都是過年活動的主力軍。（記者楊青/攝影）
核桃市華人協會每年都是過年活動的主力軍。（記者楊青/攝影）

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