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「紅樓夢的經濟史觀」講座 24日登場

洛杉磯訊

美西華人學會、北美南加州華人寫作協會於2月24日（周六）特邀知名企業家暨牛津大學經濟史博士徐永泰先生，以「紅樓夢的經濟史觀」為主題，探討這部中國四大名著之一的文學作品真實歷史背景，與書中的內容從經濟層面做深入解讀。探討一個赫赫有名的賈氏家族由巔峰跌入谷底。以紅書文本證據支撐，深入淺出，讓「紅樓夢」讀者，更能欣賞和理解書的內涵。

中國四大名著之一的「紅樓夢」，被譽為中國文學的巔峰作品。作者曹雪芹以細膩手筆，刻畫豪門政權興衰、人性善惡、感情糾葛、實為一部令人嘆為觀止的經典創作。多年來有關紅學研究非常多，除了對曹雪芹的家庭背景考證，後40回作者是誰的研究考據外，更甚者，將其隱喻的政治和社會體制做各種推測，更增加「紅樓夢」書迷的趣味性和豐富的反饋。

演講時間：2024年2月24日（周六）美西時間上午10時至12時；地點：洛杉磯華僑文教中心（9443 Telstar Ave. El Monte, CA 91731）。報名：美西華人學會會長劉榮文626-374-8884 電子郵箱[email protected]；北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意626-437-6939電子郵箱[email protected]

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