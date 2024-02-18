聖蓋博市春節展 台灣觀光局設攤送禮

趙美心身穿中式對襟襖發表講話。（趙美心提供）

聖蓋博 農曆春節展(San Gabriel Lunar New Year Festival)17日在聖蓋博（San Ganbriel）歷史悠久的修道院區舉行。這是聖蓋博谷地區農曆春節主要的活動之一，今年17日和18日連續兩天舉辦且選在停車場，場地更為集中。現場除音樂及舞蹈表演和美食，台灣觀光 局準備1000個小龍燈、西來寺也準備各種抽獎活動，現場還有中醫義診，好不熱鬧。

（影音來源：記者張宏）

17日早上活動還未開始就已聚集人潮，不同族裔的人群從四面八方聚集起來。來自蒙特利公園市、亞凱迪亞市的市議員代表及聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）等嘉賓出席開幕式。

趙美心身穿中式對襟襖發表講話，她表示，農曆新年在華人心中有特殊地位，因為它意味這更美好光明的未來。今年尤為特別，龍象徵權力力量和勇氣。這個神話生物改變世界，龍年農曆新年也是一個反思歷史進程的機會。亞裔 美國人極大影響美國歷史，無論是數以千計的中國移民在艱苦的條件下不知疲倦工作，建造一條穿越內華達山脈的宏偉鐵路，還在當地開設企業、發展經濟或為國家服務。亞裔美國人社區幫助建立了這個國家，這就是為什麼慶祝活動如此重要，凸顯亞裔文化之美。

聖蓋博副市長吳程遠和市議員丁言愉在活動期間帶領民眾參觀聖蓋博古蹟，讓大家感受城市的百年歷史。丁言愉表示，往年農曆春節展都是一天的活動，今年擴展到兩天，且這次和元宵節燈會一起舉辦。現場準備各種花燈和佈置展區讓大家拍照和在夜晚欣賞花燈，同時還設有美食攤位和各種資訊類攤位，現場還有粉筆劃和孩子們藝術區和遊樂區，預計約有五萬人參與。

主辦方表示，今年現場有150個攤位，匯集吃喝玩樂，還有中醫義診，深受長者歡迎。去年遭遇蒙市槍擊案，大家都比較緊張。今年風調雨順，民眾參與踴躍，且這次從街上搬到更集中的區域，西來寺今年首次參加，帶來豐富的互動環節和節日花燈。

台灣觀光局的攤位也非常熱鬧，觀光局駐洛杉磯辦事處主任林宜錚表示，現場準備千餘個小龍燈，且還有機會獲得華航機票大獎及觀光局提供的大禮包和故宮門票。希望大家踴躍參與，能有機會去台灣欣賞美麗的風景和美食。