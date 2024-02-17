南加地震頻率增加 專家：7步驟保平安

15日深夜地震震央區地面振動強度4.5至5度，當地居民有中度震感，但不會造成房屋破壞。（酈永剛教授提供）

南加州 聖伯納汀諾縣華人聚居地區庫卡蒙加牧場市（Rancheo Cucamonga）附近15日午夜發生3.8級地震 ，這也是南加 州地區近期多次發生4級左右地震之後的再次地震，地震專家再次呼籲民眾需多加小心。

美國地質調查局報導，2月15日晚間11點38分，距離Rancheo Cucamonga4英哩地區發生3.8級地震，震源深度13公里。

南加州地震專家酈永剛教授解讀，本次地震震央位置在安大略市（Ontario）東南3公里，庫卡蒙加牧場市（Rancheo Cucamonga）南9公里，奇諾（Chino）東北10公里，芳塔那（Fontana）西南14公里，波莫那（Pomona）東15公里，這些城市和地區華人比例相當高，很多人在地震發生時都有明顯震感。

15日深夜庫卡蒙加牧場地區3.8級別地震，震源深度13公里。（酈永剛教授提供）

酈教授表示，本次地震震央區地面振動強度4.5至5度，當地居民有中度震感，但不會造成房屋破壞。他特別提醒，最近南加和洛杉磯地區中等強度地震頻率增高，地震均為4級左右，似乎離強度更大的地震越走越近了，望民眾提高防震意識和物資準備，千萬不要掉以輕心。

地震震源機制為西北-東南走向水平走滑斷裂。（酈永剛教授提供）

根據美國地質調查局和加州地震研究中心頒布的地震準備守則，面臨地震，人們應該做好以下七個步驟，包括一、檢查居住場所，發現並及時排除可能在地震中造成隱患的因素；二、事先制定好地震計畫。三、家中應準備一個地震急救箱及生活物品等。四、熟悉居住周圍的環境，事先了解不同建築物的隱患。

五、地震時若在室內，千萬不要急著在晃動過程中向外跑，避免跑動過程中被掉落物體砸到。正確的做法是謹記三字口訣：蹲、擋、扶。六、震波過後，立刻檢查有無人員傷亡，若有可能，立即熄滅所有明火，關閉電源總閘。七、如有可能，可事先演習以確保相關人員足夠熟悉逃生路線。