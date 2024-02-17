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追阿拉斯加最美極光 得看老天臉色

記者邵敏／洛杉磯報導
開房車追極光，今年廣受華人歡迎。（受訪者提供）
開房車追極光，今年廣受華人歡迎。（受訪者提供）

一輩子要去看一次極光，是很多人的夢想，但能否追到最美極光，有很多因素決定。旅遊達人表示，關鍵在與天氣狀況、天空能見度如何，因為即便當天極光很強，如果雲層密佈或正在下雪，那就可能看不到極光。

（視頻來源：Aaron提供／記者邵敏後製）

對於極光何時出現，如何才能看到最絢爛的極光，洛杉磯美遊假期導遊Aaron有著獨到的經驗，近幾年他經常帶團前往阿拉斯加追極光。

阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks)被稱為美國極光之都，一年300多天都有極光。Aaron指出，這裡有著非常特殊的氣候條件，夏季晚上11時，太陽還沒有落山，凌晨一、二時，太陽就已升起，晝長夜短，天亮肉眼就無法看到極光；到了冬季，下午3時太陽落山，上午10時日出，夜晚時間很長，因此極光爆裂時，人們容易觀察到。

Aaron認為，每年9月中下旬至來年3月底，都是看極光最好的月份，晚上七、八時到凌晨一、二時，正是看極光的最佳時段。他說，看極光要去沒有光汙染的黑暗之地，城市有燈光的地方很難見到，「不過極光大爆裂到一定程度，城市裡偶爾也可以看到。」這名旅遊達人表示，城市看到的極光顏色淡，就像觀看流星雨、銀河一樣，需在黑暗環境中才能看得清晰。

開房車追極光今年廣受華人歡迎，6至8人一團，行程5天4晚；大巴團性價比最高，同樣5天4晚的行程，一人699元起，缺點是一個團多達40人。因為極光需等待，有時快，有時慢則四、五個小時，傳統極光團通常坐在大巴士上，或在山上小木屋，眾人一起等待奇景出現。

Aaron表示，房車團的優勢是等待期間，遊客可以坐在燈火通明的車裡吃火鍋，極光出現時衝出去看，感受特別，適合有老人、小孩的家庭。不過，無論參加哪個團，都是住在當地酒店，到了夜晚時分才開車出來追極光。

旅遊達人指出，雖然冬季的費爾班克斯看到極光的可能性非常大，但並非來了就有，有些遊客住了幾天，卻什麼都沒看到，主要取決於氣候條件，如果下雪、烏雲密布，就會與極光失之交臂。Aaron建議，到阿拉斯加看極光，至少需安排4晚行程，這樣可以增加看到極光爆發的機率，「有句話說，來阿拉斯加看極光是尋找運氣的過程，當地人把極光稱為極光女神，幸運的人才能看到極光爆發。」

對一般遊客來說，極光何時出現無法預測，Aaron根據經驗指出，3天內可預測天氣、雲層厚度等條件是否適合觀看極光，30分鐘內的預測度比較準，可以藉助一些軟件判斷極光是否會出現。

他同時建議遊客，在極光之都旅遊時，最好帶著專業攝像機，手機很難真實記錄如此人間美景。「阿拉斯加就在美國境內，華人只要有身分證件，買張機票就可以去。」一年中的大部分時間都在外旅遊，或者帶著別人旅遊的Aaron感慨，「今天永遠是我們人生中最年輕的一天，有機會就要多出去看看世界。」

能否追到最美極光，關鍵在與天空能見度。（受訪者提供）
能否追到最美極光，關鍵在與天空能見度。（受訪者提供）

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