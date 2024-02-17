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「天空在跳舞」 南加華人瘋極光：一生要去一次

記者邵敏／洛杉磯報導
極光出現時，彩色粉末漫天飛舞，就像天空在跳舞。（受訪者提供）
極光出現時，彩色粉末漫天飛舞，就像天空在跳舞。（受訪者提供）

南加華人今年外出旅遊，到阿拉斯加看極光成為熱門選擇。沒去過的人正在計畫中，表示一輩子總要去追一次極光，帶著心愛的人，感受大自然奇景；去過的人形容，極光出現時，空中漫天飛舞的彩色粉末揮灑，就像天空在跳舞，如此絢爛場景，一生難以忘懷。

（視頻來源：Aaron提供／記者邵敏後製）

洛杉磯美遊假期（C&O Travel）導遊Aaron梁，每年冬季都會帶團前往阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks）看極光。回憶第一次看到極光是在2016年3月，Aaron說，天非常冷，雖然極光很弱，但內心充滿感動，「幾年來，我看了很多次極光，始終沒有美學疲勞，因為每次色彩、形狀都不同，極光瞬間變幻無窮。」

最近幾個月，太陽粒子活動頻繁，北半球出現大面積極光爆裂現象，不少專家指出，這兩年可能是觀看極光的最好時機之一，更容易看到滿天跳動的極光，爆裂級別高時，天空甚至出現少見的紅色極光。南加華人聽聞此消息，紛紛將前往阿拉斯加，作為旅遊首選地之一。

Aaron表示，他在費爾班克斯當地酒店，看到不少華人、韓裔面孔，今年華人遊客去阿拉斯加看極光的非常多，華人說起極光都很嚮往，我感覺不同族裔的民眾，喜歡景色也不同，老美喜歡水上運動，亞裔更喜歡看極光、狗拉雪橇等娛樂方式。

洛杉磯華人王先生一家最近跟團去看極光，晚7、8時左右，Aaron開著房車去酒店接他們，「剛從酒店出發，在停車場時就看到極光，天空開始跳舞了。」 Aaron說這種情況並不多見，一般郊區黑暗的地方才能看到極光，「說明最近極光爆裂等級比較高。」

王先生描述當晚看到的大自然奇景，一家人在雪地高處，四周一片雪白，天空出現色彩繽紛的極光，五、六歲的孩子第一次看到如此景象，在雪地裡興奮奔跑 ，大喊大叫，「真是不可思議的奇景，很難用語言形容，只有身臨其境的人才能體會。」

Aaron表示，極光爆發沒有前兆，不過這個季節幾乎每天都有爆發的機率。他說看了幾十次極光，最近看到最絢爛的一次，光帶碰撞過程中，多彩粉末在天空中盡情瀰漫，五顏六色、不同形狀的線條，像絲帶在空中飄舞，又隨時變化。極光每次爆發時間可能持續二、三十秒、或幾分鐘，由強變弱，不停變化。

洛縣羅斯密市（Rosemead）華人居民小傑，酷愛旅遊，她說已將看極光的計劃，列在日程表上。平日節儉的小傑表示，多賺錢就是為了要去世界各地看不同美景，現在人在美國，去阿拉斯加看極光得天獨厚，一定要實現這個願望，「我會選擇最貴的旅遊團，做好充分攻略，只為一睹人間美景，這種時候不能省錢。」

南加華人今年外出旅遊，到阿拉斯加看極光成為熱門選擇。（受訪者提供）
南加華人今年外出旅遊，到阿拉斯加看極光成為熱門選擇。（受訪者提供）

華人 南加 洛杉磯

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