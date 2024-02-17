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安大略機場國際客創新高 華航貢獻近3成

洛杉磯訊
安大略機場旅客量持續增長。（取自ONT）
安大略機場旅客量持續增長。（取自ONT）

機場官員2月15日宣布，安大略國際機場 (ONT) 今年1月接待了近47萬名旅客，其中包括創紀錄的4萬5012名國際旅客。其中以國內外旅客計算，光是華航帶來的客量就貢獻近三成。

2024年1月單月的國際旅客數量創歷史新高，超過了去年7月創下的4萬3551人次紀錄，比2023年1月增加了近90%。

中華航空是整個機場客量增長的重要貢獻者，該公司的熱門安大略至台灣台北航線的乘客人數在1月大升至13萬8348位，比2023年1月的記錄增加了89%。以1月華航貢獻13.8萬人估算，占比機場單月客量比重近三成。

今年1月的總客運量為46萬9589人次，較去年同月增長9.5%，其中美國境內旅客42萬4577人次。國內數據較去年同期增長4.8%。

安大略國際機場管理局(Ontario International Airport Authority，OIAA) 執行主任Atif Elkadi 表示：「新年伊始，與去年年底一樣，客流量保持強勁增長。」2024年1月份客流量標誌著安大略國際機場的旅客人數連續第35個月不停增長。管理局對創紀錄的國際旅客數目感到特別自豪，因為機場使命是成為南加州居民和遊客的首選國際門戶。」

Elkadi指出，內陸帝國 (Inland Empire) 的強勁就業增長是安大略國際機場旅客穩定增長的因素，該增長持續超過同區的其他機場。根據橙縣紀事報，內陸帝國在2019年至2023年間增加了12萬8400個就業崗位，使其成為加州就業機會最多的地區。

就業 加州 南加

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