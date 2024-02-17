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南加春季星光盃歌唱鑑賞會 免費開放

洛杉磯訊
南加州「星光俱樂部」將在18日在「皇朝劇院」舉辦「星光盃」春季歌唱鑑賞會。（主辦方提供）
南加州「星光俱樂部」將在18日在「皇朝劇院」舉辦「星光盃」春季歌唱鑑賞會。（主辦方提供）

加州（South California）「星光俱樂部」將在2月18日（周日）在艾爾蒙地(El Monte)的「皇朝劇院」（Dynasty Theatre）舉行本年度春季「星光盃」歌唱鑑賞會。活動時間為下午1時至5時，對所有人免費開放。主辦方也誠摯邀請社會各界新舊朋友共襄盛舉，共同欣賞精彩的歌唱表演。

自2014年成立以來，「星光俱樂部」在陳艾薇的領導下，及資深音樂製作人韓彪的音樂監製指導下，致力於推動和舉辦高質量的歌唱比賽和活動。該俱樂部以舉辦包含春、夏、秋三季的「星光盃」歌唱鑑賞會，以及冬季的「星光年會」紅白歌唱對決為年度盛事，藉此展現其對音樂文化的熱情和承諾。

此次「星光盃」歌唱鑑賞會堅守學院派風格，致力於保證比賽的公平、公正與透明。為達成此目標，俱樂部特別開發了「星光跑分系統」，該系統能夠在參賽者表演結束後，即時通過電子郵件向參賽者發送成績單，從而保障了評分的及時性與透明度。

評審團由九位國內外知名的音樂專家組成，他們的專業領域涵蓋國語、英語、台語、粵語及聲樂等，以確保比賽評判的專業性和多元性。通過這樣的高水準評審陣容，活動期望能夠挖掘並展示更多的歌唱才華，為參賽者提供一個展現自我才能的平台。

活動地點位於9837 Baldwin Place, CA 91731，鄰近中國表演藝術學院和Denny’s餐廳，交通便捷。主辦方歡迎社會各界的朋友前來觀賞，並感謝任何形式的贊助，以支持這一文化藝術活動的成功舉辦。

加州 艾爾蒙地 南加

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