我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

特斯拉電動皮卡狂漲 華人仍苦等

記者朱敏梓、子為／洛杉磯報導
王先生的Cybertruck訂單。（王先生提供）
王先生的Cybertruck訂單。（王先生提供）

特斯拉電動皮卡Cybertruck的酷炫外觀、先進的設計概念使其獲得了前所未有的關注，自上市以來已經有超過200萬買家預訂，雖然正式交付價格比原先發布會公布的價格貴了50%，但絲毫未影響買家的熱情，許多華人都在社交媒體分享自己的Cybertruck訂單以及等待交付的激動心情。

影音來源：世說新聞團隊製作

在2023年底，Cybertruck開始向客戶交付首批創始人版本訂單，而車子的價格也比一開始公布的貴了不少。在此前的發布會上，馬斯克表示將生產3種版本的Cybertruck，基本款售價為3萬9900元，頂級款的續航里程是基本款2倍，售價為6萬9900元。而正式交付時，這個價格幾乎高了五成，最終落在6萬990元至9萬990元之間。

近日，在南加街頭陸續能夠看到Cybertruck的身影，而更多的人則是仍在苦苦等待。南加居民王先生是一名汽車發燒友，他表示他在看完發布會後就十分心動，支付了100元訂金等待車子交付，沒想到一等就是好幾年。他說，周圍不少朋友都預定了Cybertruck，聽說目前1128開頭的訂單已經可以選配，等待提車，而他是1129開頭的訂單，也就是第19萬用戶，他表示「希望今年能拿到車」。

與王先生懷揣著一樣心情的華人非常之多，紛紛在社交網絡曬出自己的訂單，希望早日提車。王先生說，Cybertruck最初的訂金金額是100元，後來漲價到了250元。他補充，他在租車平台以500元一天的價格體驗了兩天Cybertruck，他覺得駕駛體驗很不錯，主要是外形非常炫酷，與其他品牌的電動皮卡相比，價格也能接受。

不過，漫長的等待期加之大漲的價格也讓很多人打了退堂鼓，在網路上轉讓自己的訂單。

而這超200萬的訂單也讓特斯拉面臨巨大挑戰，目前特斯拉正在德州工廠試產Cybertruck，每年可生產12.5萬輛。據悉要等到2025年，特斯拉才能每年出貨25萬輛Cybertruck。

特斯拉 南加 華人

上一則

實測體驗 空間大操作靈活

下一則

洛杉磯亞裔餐廳強制收15%小費 華人反應不一

延伸閱讀

達里歐大買Nvidia 橋水基金上季加碼輝達持股超過450%

達里歐大買Nvidia 橋水基金上季加碼輝達持股超過450%
開箱Vision Pro 查克柏格說自家Quest更好 馬斯克沒被圈粉

開箱Vision Pro 查克柏格說自家Quest更好 馬斯克沒被圈粉
比亞迪擬赴墨西哥設廠 建立對美出口中心

比亞迪擬赴墨西哥設廠 建立對美出口中心
美EV均價較一年前低11% 特斯拉Model 3增程版卻漲500元

美EV均價較一年前低11% 特斯拉Model 3增程版卻漲500元
特斯拉史上首次 澳銷量輸比亞迪

特斯拉史上首次 澳銷量輸比亞迪
特斯拉諸多因素 1月在韓僅賣1輛

特斯拉諸多因素 1月在韓僅賣1輛

熱門新聞

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11
莉莉回到上海，看到熟悉的擁擠人群，困惑究竟何處是家。（記者邵敏／攝影）

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

2024-02-10 15:06
黃麗菲的相機包在瀑布下被找到。（黃麗菲家人提供）

華女雪山失蹤第4天 瀑布下找到帽子相機包

2024-02-08 16:14
遠揚熱愛文學和藝術，儘管生活艱辛，仍不忘尋找生活中的美感。（圖：受訪人提供）

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

2024-02-13 21:02

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機