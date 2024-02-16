特斯拉電動皮卡狂漲 華人仍苦等

王先生的Cybertruck訂單。（王先生提供）

特斯拉 電動皮卡Cybertruck的酷炫外觀、先進的設計概念使其獲得了前所未有的關注，自上市以來已經有超過200萬買家預訂，雖然正式交付價格比原先發布會公布的價格貴了50%，但絲毫未影響買家的熱情，許多華人 都在社交媒體分享自己的Cybertruck訂單以及等待交付的激動心情。

影音來源：世說新聞團隊製作

在2023年底，Cybertruck開始向客戶交付首批創始人版本訂單，而車子的價格也比一開始公布的貴了不少。在此前的發布會上，馬斯克表示將生產3種版本的Cybertruck，基本款售價為3萬9900元，頂級款的續航里程是基本款2倍，售價為6萬9900元。而正式交付時，這個價格幾乎高了五成，最終落在6萬990元至9萬990元之間。

近日，在南加 街頭陸續能夠看到Cybertruck的身影，而更多的人則是仍在苦苦等待。南加居民王先生是一名汽車發燒友，他表示他在看完發布會後就十分心動，支付了100元訂金等待車子交付，沒想到一等就是好幾年。他說，周圍不少朋友都預定了Cybertruck，聽說目前1128開頭的訂單已經可以選配，等待提車，而他是1129開頭的訂單，也就是第19萬用戶，他表示「希望今年能拿到車」。

與王先生懷揣著一樣心情的華人非常之多，紛紛在社交網絡曬出自己的訂單，希望早日提車。王先生說，Cybertruck最初的訂金金額是100元，後來漲價到了250元。他補充，他在租車平台以500元一天的價格體驗了兩天Cybertruck，他覺得駕駛體驗很不錯，主要是外形非常炫酷，與其他品牌的電動皮卡相比，價格也能接受。

不過，漫長的等待期加之大漲的價格也讓很多人打了退堂鼓，在網路上轉讓自己的訂單。

而這超200萬的訂單也讓特斯拉面臨巨大挑戰，目前特斯拉正在德州工廠試產Cybertruck，每年可生產12.5萬輛。據悉要等到2025年，特斯拉才能每年出貨25萬輛Cybertruck。