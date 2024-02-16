實測體驗 空間大操作靈活

記者親身體驗訂製版白色Cybertruck。（世說新聞團隊／攝影）

特斯拉 發布的首款電動皮卡Cybertruck，一經問世就萬眾矚目。近日在南加街頭，陸續可以看到Cybertruck的身影，大家對這個龐然大物充滿了好奇心。Cybertruck的設計究竟有何特別之處？駕駛體驗又如何呢？本報記者親身測評訂製款Cybertruck，參與設計的華人設計師也現身說法。

影音來源：世說新聞團隊製作

防彈車身 裝甲玻璃當車窗

在Cybertruck最初亮相時，這款車就憑藉獨特的造型成為了焦點，與絕大多數汽車採用的流線型設計不同，這款車長超5.6米的龐然大物用銳利平直的線條來打造，看起來未來感十足。根據特斯拉創始人馬斯克 (Elon Musk)介紹，Cybertruck的靈感源自電影「007之海底城」中代號為「Wet Nellie」的Lotus Esprit汽車。

Cybertruck不僅酷炫，在材質上也十分特別。 根據官方說法，Cybertruck車身由30倍超硬的冷軋不銹鋼製成，與SpaceX用來製造火箭的材料相同，有利於避免凹痕、損壞和長期腐蝕，「幾乎不可穿透」。 馬斯克先前在發布會宣稱，Cybertruck具有9毫米防彈性能，車身更可承受鐵錘攻擊，不過此前在發布會中，卻被工作人員丟出的鋼球兩度打爛，引發爭議。此外，特斯拉團隊開發了一種裝甲玻璃當車窗，據稱可抵禦時速69哩的棒球或四級冰雹的衝擊。

在操作上，Cybertruck充分體現了科技感。Cybertruck沒有傳統的車門把手，而是在窗戶邊緣安裝了小小的感應器，可以讓車門打開約2吋，車主可以用手抓住車門之後再完全打開。Cybertruck還可以通過靠鏡頭視覺辨識車主，從而自動開門。至於內部飾板，Cybertruck沿襲了特斯拉一貫的簡約風格，包括觸摸螢幕使用者介面（UI）、方形方向盤、巨大的中控台、運動座椅和玻璃車頂等。記者親身體驗後，發現Cybertruck內部空間非常大，乘坐也比較舒適，根據官方表示，Cybertruck內部可舒適地容納6人，第二排座椅下方還有額外的儲存空間。

作為電動皮卡車，貨箱容量頗受關注。Cybertruck的貨箱通過電動開關操控，開啟時就是一輛容量超大的皮卡，貨箱由超級堅固的複合材料製成，尺寸為183×122公分。特斯拉稱，Cybertruck的有效載荷高達1134公斤，牽引能力高達4990公斤，相當於一頭非洲象的平均體重，可以輕鬆運載用戶所需的各類貨物。 除此之外，前行李箱、車頂上方和隱藏式工具箱也可用於載物。

記者試駕 路人充滿好奇

記者親身體驗的這輛Cybertruck是特別訂製版，車身為白色，比一般的銀色多了一分典雅秀氣。駕駛cybertruck行駛在比佛利山 莊的羅迪歐大道上，一路都能感受到路人的目光，回頭率百分百，有些路人停下腳步觀賞，有些路人拿出手機拍攝，不少路人臉上寫滿了好奇與欣喜，停車時還有路人上前打招呼，表達對Cybertruck的喜愛，讓駕駛人瞬間變身大明星，感受到前所未有的關注。

一位不具名的特斯拉的UI設計師表示，Cybertruck的操控觸摸屏和其他特斯拉車型沒有很大區別，主要的應用程序基本一致，比較特別之處是其越野模式和拖車模式，最大拖車重量達11000磅，而越野模式可以讓cybertruck更容易通過崎嶇的地形。該設計師還指出，儘管Cybertruck外觀龐大，看似難以駕駛，但實際操控起來非常靈活，可以輕鬆掉頭。 馬斯克也曾表示，Cybertruck在轉彎性能方面可能比Model Y還要出色。