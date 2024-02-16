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中美會計師協會 17日新春專業講座

記者張宏／洛杉磯報導
中美會計師基金會主席林瑪麗（Mary Lin）表示，17日當天講座內容豐富。（記者張宏／攝影）
中美會計師基金會主席林瑪麗（Mary Lin）表示，17日當天講座內容豐富。（記者張宏／攝影）

報稅季開始，為及時服務南加民眾，中美會計師協會和中美會計師基金會將在17日在太平洋棕櫚度假酒店聯合主辦「2024年新春專業講座」。屆時有17名來自不同專業領域的專家為大家帶來17場財稅、投資、法律、教育等專業主題講座，內容豐富，乾貨滿滿。

協會會長桑青（Emily Sang）表示，這是龍年伊始第一次舉辦如此大規模的現場講座，免費入場。17名專家和民眾面對面，分享專業知識，全面周到和細緻，講座議題都經過協會精挑細選，且都是當下熱點話題。

報稅季開始，中美會計師協會和中美會計師基金會將在17日在太平洋棕櫚度假酒店聯合主...
報稅季開始，中美會計師協會和中美會計師基金會將在17日在太平洋棕櫚度假酒店聯合主辦「2024年新春專業講座」。（記者張宏／攝影）

中美會計師基金會主席林瑪麗（Mary Lin）表示，活動為全天活動，共有17場涵蓋不同領域的講座，知識量豐富，同時現場還有20多個攤位，參與者可面對面和會計師、律師直接交流和諮詢。

會計師王小平屆時帶來主題為「房主購買了建築工程不合規的物業後如何索賠」的講座，他說，華人喜歡置業投資，但是在買房時雖然會有房屋檢查，但是有時會忽略所購房屋是否存在違反建築法規問題和隱患，如果不注意，未來可能面對市府罰款或法律糾紛。

其他講座主題包括Tiffany Xu的「2024投資理財新理念和策略」、會計師Zoe Zhang的「如何應對國稅局審計」、Jennie Li 「如何選擇公司類型」、Cynthia Liu的「遺產的繼承和財務規畫」等。

中美會計師協會講座時間是2月17日上午9時30分開始，地點是太平洋棕櫚度假酒店（1 Industry Hills Pkwy, City of Industry, CA 91744），免費入場。

投資 南加 華人

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