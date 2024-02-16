安那罕小學區 舞獅、中文演唱喜慶新年

孩子和家長穿上了中式對襟衫綢短襖亮相。(AESD)

安那罕小學區 (Anaheim Elementary SD) 是加州 最大的小學學區，上周在羅斯福小學（Theodore Roosevelt Elementary）舉辦了農曆新年慶祝活動，該校普通話雙語沉浸式（DLI）過渡幼兒園的小朋友們演唱中國歌舞，專業團體表演舞獅，熱鬧喜慶的氛圍彰顯了節日的傳統。

影音來源：Anaheim Elementary School District

羅斯福小學金髮老師持圓環逗引紫獅子。(AESD)

在本學年，學區引入了普通話課程，因為家庭（其中大多數是拉丁裔）投票 決定將普通話添加到西班牙語和韓語之外的DLI計畫中。

羅斯福小學孩子們齊向黑獅子喝采。(AESD)

學生表演結束後是傳統的舞獅表演。 課程結束後，所有學生都收到了紅包，象徵新年好運。

農曆新年是中國和其他亞洲國家的傳統節日，今年是十二生肖的龍年。龍年出生的人被認為具有超凡魅力、聰明且幸運。

熱鬧喜慶的舞獅表演吸引了全校師生。(AESD)

安那罕小學學區為安那罕市24個校區的近1萬5000名學生提供服務，使其成為加州最大的純小學學區。該學區致力於透過TK至六年級的「科學技術工程藝術數學」（STEAM）、雙語和音樂教育計畫，為所有學生提供有吸引力且公平的學習機會。