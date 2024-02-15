洛城新語／超級盃團結灣區人的心

洛城新語。

上周末最大的盛事是美式足球聯盟（NFL）2024年超級盃 決賽，對舊金山灣區 來說這場賽事格外重要，因為這也是舊金山灣區49人隊睽違四年，好不容易又打入的總決賽，且對手同樣是2019年的堪薩斯市酋長隊。更引人注意的是，這次還有全球巨星泰勒絲 看球，替整場球賽增加魅力。

舊金山灣區49人隊的主場在矽谷最熱鬧的聖他克拉拉李維球場（Levi’s Stadium），之所以取名叫49人隊，不是指49個人，而是指「1849年湧入北加州的淘金者」的稱呼。1月底確認49人隊可以打進決賽的當天，101高速公路經過聖他克拉拉的交流道全都塞爆了，好多車都插上49人隊的旗子，所到之處到處都有人在歡呼。這是灣區好久不見的盛況。

許多從來沒看過美式足球的朋友，紛紛關心起2月11日的這場總決賽，為了看球賽，趕緊裝上哥倫比亞廣播公司（CBS）與派拉蒙+（Paramount+）的串流服務，就為了跟上全美國最轟動的話題。

根據CBS統計，當天共吸引1億2340萬人觀看賽事轉播，比去年的賽事觀看人數增加了7%，打破了超級盃的收視紀錄，更成為僅次1969年阿波羅11號登陸月球，最多人觀賞的轉播節目。另外根據報導，超級盃當下的30秒廣告，價格是700萬美元，也創下歷史新高紀錄。

有項統計更有趣，因為美國習俗是吃雞翅、炸雞配電視看超級盃，根據全美養鷄協會統計，全美球迷在超級盃比賽的那天晚上，共吃掉14.5億隻鷄翅，相比去年，多了8400萬隻雞翅。

有老美朋友說，這場比賽對在灣區長大的美國人來說，是非常重要的賽事，美式足球是正宗美國文化，好不容易打進決賽，對當地人來說與有榮焉，即便當天沒能贏酋長隊，仍感到相當榮幸。

即便是華人也相當關心球賽，有人前往超過百人的酒吧看球賽，也有人在家裡與家人朋友一起看球賽直播，而當天剛好是農曆初二，不少華人趁機與家人朋友聚會，配著超級盃當背景聲音，即便看不懂球賽，也等於是參與到了這場賽事。

這次的超級盃決賽能引起這麼大的迴響，另一個焦點就是泰勒絲現身。許多人不懂球賽，但為了泰勒絲也開了電視，根據尼爾森統計，自從泰勒絲與堪薩斯市酋長隊的凱爾西（Travis Kelce）2023年開始交往後，開始看超級盃女性觀眾族群比例增加9%。

當然泰勒絲現身有好有壞，追星的粉絲多了一個話題，而想專注球賽的球迷，則可能不太喜歡鏡頭動不動就轉到泰勒絲身上，讓人分心。不過無論如何，泰勒絲的確帶動了更多人潮關注超級盃，替陽剛的比賽增添更多弦外之音。