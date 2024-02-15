全美去年完成千萬件移民案 處理時間縮至6.1個月

美國移民局（USCIS）9日宣布，在2023財年完成前所未有的1000萬起移民案件，是十多年來首次減少積壓案件。（聯邦移民局臉書）

美國移民局 （USCIS）日前宣布，在2023財年完成前所未有的1000萬起移民案件，十多年來首次減少積壓案件。美國移民局新數據顯示，客戶體驗、就業 移民、入籍和人道工作方面都取得進展。

美國移民局局長UrM.Jaddou表示，移民局已完成創紀錄的案件數量，透過必要的人道主義救援來應對全球新出現的危機，並應用創新解決方案改善客戶體驗，減少案件積壓。

移民局在2023財年收到1090萬份申請，並完成超過1000萬份待決案件，這兩個數字都創下該機構記錄，也因此將總體積壓案件減少15%。其中，移民局為超過87萬8500名新美國公民 宣誓入籍，在2023財年結束時，入籍申請人的中位處理時間從10.5個月縮短到6.1個月，顯著縮短尋求美國公民身分個人的等待時間。同時，移民局發放超過19萬2000個就業移民簽證，遠高於疫情前水準，協助滿足美國雇主的需求。

此外，美國移民局處理超過10萬名難民申請，是上個財年完成數量的兩倍多，最終接納並重新安置超過6萬名難民。截至財年末，移民局已完成超過5萬2000起庇護案件，包括優先處理阿富汗盟友及其家人的庇護案件。

在改善客戶體驗方面，移民局實施多項新技術解決方案，用於線上重新安排生物辨識預約的新自助服務工具，在2023財年安排超過3萬3000個預約。企業地址變更功能，使去年12月為止在線提交超過43萬個地址變更。該工具預計將USCIS電話查詢減少31%。