我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

全美去年完成千萬件移民案 處理時間縮至6.1個月

記者張宏／洛杉磯報導
美國移民局（USCIS）9日宣布，在2023財年完成前所未有的1000萬起移民案件，是十多年來首次減少積壓案件。（聯邦移民局臉書）
美國移民局（USCIS）9日宣布，在2023財年完成前所未有的1000萬起移民案件，是十多年來首次減少積壓案件。（聯邦移民局臉書）

美國移民局（USCIS）日前宣布，在2023財年完成前所未有的1000萬起移民案件，十多年來首次減少積壓案件。美國移民局新數據顯示，客戶體驗、就業移民、入籍和人道工作方面都取得進展。

美國移民局局長UrM.Jaddou表示，移民局已完成創紀錄的案件數量，透過必要的人道主義救援來應對全球新出現的危機，並應用創新解決方案改善客戶體驗，減少案件積壓。

移民局在2023財年收到1090萬份申請，並完成超過1000萬份待決案件，這兩個數字都創下該機構記錄，也因此將總體積壓案件減少15%。其中，移民局為超過87萬8500名新美國公民宣誓入籍，在2023財年結束時，入籍申請人的中位處理時間從10.5個月縮短到6.1個月，顯著縮短尋求美國公民身分個人的等待時間。同時，移民局發放超過19萬2000個就業移民簽證，遠高於疫情前水準，協助滿足美國雇主的需求。

此外，美國移民局處理超過10萬名難民申請，是上個財年完成數量的兩倍多，最終接納並重新安置超過6萬名難民。截至財年末，移民局已完成超過5萬2000起庇護案件，包括優先處理阿富汗盟友及其家人的庇護案件。

在改善客戶體驗方面，移民局實施多項新技術解決方案，用於線上重新安排生物辨識預約的新自助服務工具，在2023財年安排超過3萬3000個預約。企業地址變更功能，使去年12月為止在線提交超過43萬個地址變更。該工具預計將USCIS電話查詢減少31%。

移民局 就業 美國公民

上一則

亞裔高球好手魏聖美 650萬出售恩西諾豪宅 至少賺80萬元

下一則

華人春晚 多元節目現風采

延伸閱讀

北約秘書長：美國愈關切中國 盟邦愈須團結壯大

北約秘書長：美國愈關切中國 盟邦愈須團結壯大
預算恐將減少7億 ICE打算大幅降低拘留人數

預算恐將減少7億 ICE打算大幅降低拘留人數
中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘
申請工卡6次遭拒 中國學霸在美「黑」12年

申請工卡6次遭拒 中國學霸在美「黑」12年
亞美公義中心 提供普通話、廣東話免費法律援助

亞美公義中心 提供普通話、廣東話免費法律援助
6430萬移民透過App申請庇護 僅45萬人獲准

6430萬移民透過App申請庇護 僅45萬人獲准

熱門新聞

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11
大雪覆蓋的車上，寫著「平安」兩個字。（受訪者提供）

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

2024-02-07 16:31
莉莉回到上海，看到熟悉的擁擠人群，困惑究竟何處是家。（記者邵敏／攝影）

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

2024-02-10 15:06

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？