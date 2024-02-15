投資移民未轉正 今年見曙光

2022年定音的美國投資 移民改革方案（EB RIA），2024年將面臨新一波的執行進程，尤其是投資款退還以及無疾而終的投資申請案的後續處理，華人律師提醒多加注意。

洛杉磯資深移民律師郝琦表示，根據最新指南，在投資移民改革方案實行之後的投資移民申請人，在達到投資條件並且投資兩年後，就可以要求退款， 不再要求投資款保留在項目中直到正式綠卡 829批覆。而過去的投資風險要求， 和兩年有條件綠卡的要求不變。

郝琦表示，另外一個最新消息對於來美多年無法轉正的投資移民是一個好消息。由於過去投資移民的命運基本上掌握在區域中心，如果區域中心不存在了，持臨時有條件綠卡的投資移民條件就無法取消，正式綠卡申請反而被拒。因此很多2015年前就進入美國的投資移民到現在都無法轉正， 一直處於不批、被拒等狀態，至今沒有結果的申請人不勝枚舉。

新的指南籠統指出：依情形而定， 如果區域中心已經被移民局 取消， 而真正已經投資了的投資移民有可能還會取得正式綠卡。不過因為指南文字不清楚， 具體移民局怎麼翻譯執行還要拭目以待。她認為，這一指南至少讓申請人看到了一點曙光。

對於2024新年移民美國的途徑，郝琦認為，要看移民美國的自身條件和移民計畫，不同國籍有不同管道和時間區別。比如中國國籍移民簽證可以考慮（以快慢為順序） ：投資移民（無排期）、傑出人才和跨國公司經理綠卡（目前排期一年半左右，移民局加急處理15天）、結婚（公民及綠卡）（無排期）、政治庇護、宗教人士、技術工種綠卡。工作簽證類（非移民）：H1b、跨國公司經理人類人才、O1、宗教人士工作簽證等。