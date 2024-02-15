洛縣短租屋 房東須註冊付年費

洛杉磯縣政委會2月13日初步批准一項新法規，規範非建制地區的短期租賃活動，要求房東註冊並支付914元年費，同時限制短期出租範圍僅限於房東的主要住所。（abc7電視台）

洛杉磯 縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）2月13日（周二）初步通過一項新法規，規範非建制區內的短期租賃活動，要求從事Airbnb或VRBO等短期出租業務的房東 ，必須註冊並支付年費914元。此舉在對房東的主要住所限制短期出租，同時禁止將附屬住宅單元、租金限制房產及度假屋用於此類租賃。該法規同時對租客的人數、停留時間及活動範圍進行限制。

縣政委員會的這項措施建基於2019年3月19日的一項決定，旨在加強對縣內非建制地區短期租賃的監管。此次修訂法規旨在確保短期租賃活動與保留長期住房存量、保護社區生活品質之間取得平衡。

該法規規定的914元註冊費用基於全面成本回收計算，涵蓋計畫管理、執行成本、員工工資和福利等。洛杉磯縣已在2023-24年度預算中撥款100萬元用於支持該登記計畫，並計畫在第二年追加撥款170萬元以覆蓋持續成本。

自2020年8月以來，縣政委已經通過實體會議和網絡研討會的形式，與社區成員就登記計畫進行廣泛討論，共有約1500名社區成員參與31場外展活動。

雖然該法規僅適用於非建制地區，以避免與個別城市的規定產生衝突，但特定沿海地區如Marina del Rey和Catalina Island則不在此次規定的執行範圍內，預計加州 海岸委員會將另行制定相關規則。