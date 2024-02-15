需求增加 設備升級至關重要

專家呼籲民眾重視家庭電器安全，包括定期檢查電路系統、避免過度充電，以及注意電器的適當使用和安裝，以降低火災風險。（pexel圖庫示意圖）

在當代家庭生活中，電力系統的穩定與安全至關重要。資深電器工程師Tung指出，許多家庭面臨著過時電路、不足的供電能力，以及使用鋁線造成的隱患，這些問題增加了安全風險。而隨著科技進步和電動車 的普及，家庭供電量大增，迫切需要對供電系統升級以適應新的負荷需求。定期檢查和維護電路系統，更換過時的設備，以及轉換至更安全的材料，也變成保障家庭安全的關鍵措施。

Tung指出，許多老舊房屋的供電系統原設計僅能支持100安培至150安培的用電需求。然而，隨著電動車成為現代家庭的常見交通工具，原有的供電系統無法滿足需求，特別是當屋主安裝電動車充電樁時。這種情況下，必須升級電力系統，包括更換電箱並換新更粗的電線，以達到200安培或更高的電力供應，保證充電需求得到滿足。

其次，老舊房屋中使用的某些型號電路斷路器已經過時，Tung表示，自己常見於老舊房屋中使用的某些型號電路斷路器已不符合當前美國的安全標準，因此被迫停產。這些過時的設備不僅存在安全風險，還可能影響到房屋保險 的承保。對於這一問題，屋主通常需要將這些過時的斷路器更換為符合安全規範的新型號，這不僅能提高安全性，也有助於維護房屋的保險資格。

此外，Tung警告說，一些老舊房屋可能使用鋁製電線而不是現在常見的銅製電線。鋁線相較於銅線更容易氧化，這一特性會增加電路故障的風險，尤其是在電線接點處。氧化過程可能導致接觸不良，進而引發失效或短路，增加了電路系統的安全隱患。

在識別潛在的供電隱患時，Tung提出幾個重要的警示信號，包括經常跳閘、在使用大功率電器時燈光閃爍，以及異常的燒焦味。他強調，當家庭中出現這些現象時，屋主應立刻尋求專業電工幫助，進行詳細檢查和必要的維修。

關於電路維護，Tung提到，儘管理論上建議屋主應定期檢查和維護電路系統，但現實中很少有華人 實際執行。特別是在考慮到供電需求增加時，例如安裝電動車充電樁，更應該升級供電系統。