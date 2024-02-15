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防範家庭火災 需安全使用電器

記者張庭瑜／洛杉磯報導
孫振傑指出，不當使用延長線和未單獨插入牆壁插座，是引發家庭火災的主要原因之一。（記者張庭瑜／攝影）
孫振傑指出，不當使用延長線和未單獨插入牆壁插座，是引發家庭火災的主要原因之一。（記者張庭瑜／攝影）

美國消防協會的數據顯示，電器故障導致的家庭火災平均每年達4萬6700起，造成重大人員傷亡和財產損失。原因包括不當使用電器，長期依賴延長線等。亞凱迪亞市消防局局長孫振傑表示，選擇經認證電器、適當使用和安裝電器設備相當重要，尤其延長線應臨時使用。

日前南加華人社區曾發生大火意外，讓老舊電線的話題再次被討論。孫振傑指出，電器使用不當是火災的一個主要原因。許多家庭常常錯誤地將延長線長期使用，而不是臨時措施，增加了火災風險。他提醒大家，延長線僅應臨時使用，並建議聘請合格的電工安裝永久的插座和電線，以確保家庭的供電安全。

孫振傑進一步解釋說，不僅是延長線，其他電器設備如加熱器具，包括烤麵包機、微波爐和電加熱器——若不當使用，也可能引發火災。他指出，這些設備應單獨插入牆壁插座，避免由於過多設備共用一個插座產生過熱，導致火災風險。

為幫助公眾預防電氣火災，孫振傑建議購買經過認證的電器，並查找設備上的認證標記，如UL標誌，這表示該設備已經過認證實驗室的安全測試。他還提醒民眾不要自行安裝電氣設備以圖省錢，因為不專業的安裝可能會帶來安全隱患。

發生電器火災如何應對？孫振傑建議首先撥打緊急電話並撤離現場。他也建議家庭應配備專門用於電器火災的滅火器，並學會辨識滅火器上的標誌，如A型滅火器適用於普通可燃物，例如木頭和紙；B型滅火器適用於易燃液體；而C型滅火器專門用於電器火災。儘管這些滅火器適用於處理小火災，但孫振傑不鼓勵民眾自行滅火，避免受傷。因此，民眾應該在火災發生時盡快撤離並呼叫專業消防隊。

消防部門每年10月會進行消防預防月活動，消防員們訪問學校和社區，宣傳火災安全知識，包括電器安全。他也提及，冬季期間消防局也會特別強調加熱器的安全使用，預防火災。

亞凱迪亞 南加 華人

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