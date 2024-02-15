聖蓋博周末鬧元宵 燈會吸睛

聖蓋博市（San Gabriel）將在17、18日於歷史悠久的聖蓋博Mission District舉辦慶祝元宵佳節的活動。（聖蓋博市官網）

聖蓋博 市（San Gabriel）將於17、18日兩天，在歷史悠久的聖蓋博Mission District舉辦元宵佳節慶祝活動，屆時有舞龍舞獅、歌舞表演，元宵燈會以及上百家美食攤位。是全家人歡度佳節的好去處。

元宵節 是春節後的第一個月圓之日，人們在這天不僅慶祝家人團圓，還慶祝新春的開始。賞花燈是元宵節標誌性活動之一。根據聖蓋博市官網，為慶祝元宵節，本次活動將有豪華燈籠展示，包括設有充氣燈籠組成的巨龍形象。小朋友可以在現場領取免費花燈，數量有限，送完為止。

除元宵燈會，17、18日還有豐富歌舞表演。17日上午9時45分，舞龍舞獅率先登場揭開活動序幕，接著是開幕典禮。這兩日將有不同的民間團體帶來熱鬧、歡快的歌舞表演，讓人大飽眼福。在美食攤位上，民眾可以品嘗中國傳統美食，如糖炒栗子、羊肉串及鹽酥雞等。

小朋友可以在本次活動上盡情玩樂。屆時將有彩繪、小型動物園 、蹦蹦氣墊床、粉筆彩繪及騎小馬等娛樂活動。

兩日的具體活動時間為：17日上午10時至晚9時，18日上午10時至晚8時。

民眾可以在附近停車場停車，包括Park&Ride lot（257 South Mission Drive）、聖蓋博高中停車場（801 South Ramona Street）、AHMC聖蓋博谷醫療中心停車場（438 West Las Tunas Drive）。

活動詳細可登錄官網查詢https://sangabrielcity.com/lunarfest