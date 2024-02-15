亞洲過春節帶動 南加港口1月貨運量大增

加州副州長Eleni Kounalakis。（視頻截圖）

洛杉磯港 （Port of Los Angeles）和長堤 港（Port of Long Beach）14日公布了今年1月港口吞吐量，與去年同期相比皆有大幅增長，其中一個共同原因竟與亞洲過春節有關。

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）介紹說，2024年1月總貨運量與去年同期相比增長18%，共有85萬5652TEU（20呎當量單位），實現吞吐量連續六年同期增長。塞羅卡表示，1月貨運量的增加主要有兩個原因，一是商家在春節放假前增加進貨，他說，「春節期間工人們要放10天假，與家人慶祝新年。」另一個原因是美國人民消費能力強勁。他說，「消費能力和各項經濟指標強勁，加速了美國經濟的發展。上個節假日消費增長近4%，失業率下降，這都預示著美國經濟向好的方向發展。」

長堤港1月運貨量同樣強勁，今年1月比去年同期增長17.5%，實現1月吞吐量連續五年增長。在此之前，長堤港月吞吐量連續13個月不如前一年同期吞吐量。長堤港CEO Mario Cordero發文，「零售商1月期間提前進貨，以應對春節假期較低的進口貨量。」他說，「長堤港已經做好了準備在2024年迎接更大的貨運量。」

洛杉磯港1月進口貨運量為44萬1763TEU，比2023年1月進口量高19%；今年1月出口量為12萬6554TEU，比去年1月高出23%。此外，洛杉磯港1月處理的空置貨箱為28萬7336TEU，比去年同期增長14%。