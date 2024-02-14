洛市泛海廣場爛尾樓變跳傘塔 毫無防護從25樓躍下

泛海廣場頂樓驚現跳傘者。（KTLA電視台畫面）

由中國地產商開發的泛海廣場（Oceanwide Plaza）爛尾樓近日遭到嚴重破壞，超過25層樓的玻璃外牆被塗鴉覆蓋。幾日前一名男子在毫無安全措施情況下，進行定點跳傘，從頂樓縱身一躍，這也讓附近的居民和執法人員頭痛不已。轄區議員梁家訓（Kevin de León）稱，已與在北京的廣場業主取得聯繫，若需要的話，他會赴中國一趟。

來源：Instagram 記者朱敏梓╱後製

在社交媒體上瘋傳的最新影片顯示，有人從大樓頂部進行定點跳傘，當事人在沒有安全設備的情況下，驚險沿著建築物的外圍邊緣，在數百呎高的空中緩慢移動，然後從頂樓跳下。

不止定點跳傘，住在鄰近大樓的居民說，他們看到有人闖入泛海廣場大樓，在其中一層樓開趴。 一位居民說，有人甚至看到其他人在大樓內做飯和打靶，他們擔心「社區安全受到威脅只是時間問題」。

洛杉磯 警察局已在該物業的各個角落巡邏，並打擊這些破壞者的違法行為。洛杉磯市警察局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）表示，我們的人員留在現場，市政府調動資源清除塗鴉並加固該地點。

對此洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，市領導別無選擇，只能動用洛杉磯警察局本已捉襟見肘的資源，派出警員包圍該地點，因為建築開發商沒有提出阻止人們進入該房產的安全措施。她警告說，如果該物業不採取任何保護措施，可能會發生悲劇。

洛杉磯市議員梁家訓稱，他已與該建築的中國開發商取得聯繫，後者在電話中顯得「非常抱歉且彬彬有禮」。他補充，「業主遠在北京，如果有需要的話，我會去中國和他們打交道，但我的理解是，該公司已經破產 了」。

洛杉磯市議會一致通過動議，要求業主在2月17日前回應該市的要求，以確保空置建築的安全並恢復附近的人行道。梁家訓表示，如果泛海公司未在截止日期前做出回應，市府工作人員將介入，清除人行道和街道上的所有障礙物，例如軌道和鷹架。