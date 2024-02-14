羅蘭岡大膽竊賊 鋸斷郵箱整個搬走
洛杉磯縣近日發生多起郵件竊案，其中羅蘭岡（Rowland Heights）在1月5日（周五）更發生一起郵箱被鋸開、盗走案，讓居民和當局均感震驚。事後居民雖報警，但警方也表示，由於涉及聯邦財產，被定義為聯邦犯罪，警方能處理的範圍非常有限。
該起案件發生於波特賽德街（Portside Drive）與克雷斯特萊恩街（Crestline Drive）交界處的社區，根據目擊者回憶，犯罪分子於上午5時至5時30分，使用工具將郵箱鋸斷並盜走，然後駕駛一輛深色SUV迅速逃離現場。此次盜竊引起警方的注意。儘管居民錄下整個過程並報警，但警方表示郵箱屬於郵局財產，此案件為聯邦犯罪，他們能做的只是報案登記。
受害者之一的華裔劉女士表示，她從鄰居處得知，兩名盜賊配合作案，一人在車內待命，另一人則執行盜竊行動。她對這起盜竊事件表示驚訝和擔憂。而事後，失竊郵箱在阿罕布拉（Alhambra）和天普市（Temple City）之間被發現。
郵政服務人員表示，由於訂購和安裝新郵箱需時較長，郵局決定修復並重用被盜的郵箱，以儘快恢復服務；並表示儘管社區已經更換過新的郵箱，但盜竊風險依然存在，建議居民不要在郵箱中留存信件過夜，以降低被盜機率。
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