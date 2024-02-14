洛縣血腥夜 3小時4人被槍殺
洛杉磯縣東南部五哩半徑內，11日深夜至12日凌晨，一夜之間發生多起暴力案件，3小時內就有4人被槍殺，其中兩人死在學校附近，當地居民和執法人員處於高度戒備狀態。
據洛縣警局稱，第一起槍擊案件發生2月11日（周日）晚上11時30分左右，地點是貝爾市（Bell） Bear Avenue 6000號街區。當局指出，在Martha Escutia Primary Center小學附近，發現一名男子被槍殺，因案件調查學校12日（周一）關閉。
午夜過後，第二起槍案緊接著發生在12日凌晨12時08分，距離上一起槍案不到兩哩之外，東佛羅倫薩大道（East Florence Avenue）1500號街區，一名拉丁裔男子被槍殺，當場死亡。
洛縣警局證實，10分鐘後，第三起槍擊案件發生在庫達海市（Cudahy）一家學校附近，具體地點位於Live Oak街5000號街區的Ellen Ochoa Learning Center前面，槍擊事件造成一名14歲未成年人死亡，另一名青少年受傷。
第四起槍案發生在12日凌晨2時30分，地點位於漢廷頓公園市聖達菲大道6300 號街區，當時巡邏車中的一 名警員發現有人躺在街上，這名拉丁裔男性成年人上身 至少有一處槍傷，洛縣消防局醫護人員在現場宣布男子已經死亡。
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