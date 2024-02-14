我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

洛縣血腥夜 3小時4人被槍殺

記者邵敏╱洛杉磯報導
洛杉磯縣3小時內4人被槍殺，其中兩人死在學校附近。（KTLA5）
洛杉磯縣3小時內4人被槍殺，其中兩人死在學校附近。（KTLA5）

洛杉磯縣東南部五哩半徑內，11日深夜至12日凌晨，一夜之間發生多起暴力案件，3小時內就有4人被槍殺，其中兩人死在學校附近，當地居民和執法人員處於高度戒備狀態。

洛縣警局稱，第一起槍擊案件發生2月11日（周日）晚上11時30分左右，地點是貝爾市（Bell） Bear Avenue 6000號街區。當局指出，在Martha Escutia Primary Center小學附近，發現一名男子被槍殺，因案件調查學校12日（周一）關閉。

午夜過後，第二起槍案緊接著發生在12日凌晨12時08分，距離上一起槍案不到兩哩之外，東佛羅倫薩大道（East Florence Avenue）1500號街區，一名拉丁裔男子被槍殺，當場死亡。

洛縣警局證實，10分鐘後，第三起槍擊案件發生在庫達海市（Cudahy）一家學校附近，具體地點位於Live Oak街5000號街區的Ellen Ochoa Learning Center前面，槍擊事件造成一名14歲未成年人死亡，另一名青少年受傷。

第四起槍案發生在12日凌晨2時30分，地點位於漢廷頓公園市聖達菲大道6300 號街區，當時巡邏車中的一 名警員發現有人躺在街上，這名拉丁裔男性成年人上身

洛縣3小時4起槍擊
洛縣3小時4起槍擊
至少有一處槍傷，洛縣消防局醫護人員在現場宣布男子已經死亡。

洛縣 槍擊 洛杉磯

上一則

情人節防愛情騙子 51至60歲最易上當

下一則

Astiva Health最新活動中心 服務聖蓋博谷社區

延伸閱讀

洛縣一晚3小時4人被槍殺 兩起在學校附近

洛縣一晚3小時4人被槍殺 兩起在學校附近
火警通報變3屍槍殺命案 阿肯色州15歲嫌犯被控謀殺

火警通報變3屍槍殺命案 阿肯色州15歲嫌犯被控謀殺
芝華人廚師遭槍殺 華社懸賞6000元緝兇

芝華人廚師遭槍殺 華社懸賞6000元緝兇
紐約布碌崙皇冠高地同一街區24小時內發生2起致命槍擊案

紐約布碌崙皇冠高地同一街區24小時內發生2起致命槍擊案
芝城53歲華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 警查槍手動機

芝城53歲華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 警查槍手動機
南加聖縣沙漠槍殺6死案 多嫌落網

南加聖縣沙漠槍殺6死案 多嫌落網

熱門新聞

中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事