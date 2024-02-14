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橙縣富樂頓中文學校、中華文化協會歡慶春節

橙縣訊
主流政要與舞獅及三太子合影。(橙僑中心)
主流政要與舞獅及三太子合影。(橙僑中心)

富樂頓中文學校（Fullerton Chinese School）與富樂頓中華文化協會於2月10日假Sunny Hills高中舉辦慶祝農曆新年活動。當天新年活動首先由基礎班學生帶來的體操熱身，接續有祥獅獻瑞與熱鬧的三太子表演熱烈揭開序幕，與全校師生準備的集體勁舞、數來寶賀新年、民俗舞蹈與少林功夫等精采表演節目，讓大家目不轉睛。富樂頓中華文化協會會長劉宜靜向大家表達節日問候。

全體中文學校師生與貴賓合影。(橙僑中心)
全體中文學校師生與貴賓合影。(橙僑中心)

富樂頓中文學校校長曾惠敏表示，每年春節聯歡會活動是老師、家長、小朋友最開心的活動之一，不僅能夠傳承農曆新年之傳統，也能感受新年走春之氣氛。活動現場備有小禮品、海報、十二生肖的文化體驗攤位、中國捏麵人與糖畫表演等民間傳統藝術、剪紙春花、藝術紙雕、燈籠DIY以及鹹酥雞、春捲、芝麻球等台灣年味小食，並發紅包小禮品給現場觀眾，祝大家喜事臨門，旺財好運到，發財富貴。聯邦眾議員朴銀珠代表、加州眾議員Sharon Quirk-Silva、富樂頓市市議員Ahmad Zahra等民選官員，及橙縣華僑文教服務中心蕭蓓如主任皆全程參加，觀賞富樂頓中文學校精采的演出。

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