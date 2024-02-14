新上架冷凍食品雞肉飯有異物 Trader Joe’s召回

Trader Joe’s召回這款雞肉飯，稱其中可能含有異物。（Trader Joe’s網頁）

Trader Joe’s連鎖超市最近召回一款新上架的雞肉飯，全名為雞肉、扁豆和焦糖洋蔥抓飯（Chicken, Lentil & Caramelized Onion Pilaf）。因為有顧客食用時，發現飯裡面竟然有石頭，商家最近召回這款食品，表示其中可能含有異物。

這款冷凍雞肉飯從今年1月初開始上架供應， 據顧客提供的消息，抓飯放在冷凍食品貨架上，售價4.49元，食材包括印度 香米、綠扁豆、去骨雞大腿肉、葡萄乾 、葵花籽油，以及肉桂粉、小茴香等各種香料。

這款產品推出後不久，一些顧客在Reddit貼文上抱怨指出，在雞肉、扁豆和焦糖洋蔥抓飯中發現石頭。目前尚未確定，這些投訴是否與召回有關。Trader Joe’s敦促顧客如果購買這款雞肉抓飯，立即丟棄，消費者也可以選擇將產品退回當地的Trader Joe's 商店，以獲得全額退款。

一家科學雜誌發表評論指出，食品中發現的異物，是指任何可能導致消費者疾病或受傷的非食品異物，通常不屬於食品的材料。美國食品藥物管理局（FDA）表示，針對此類「堅硬而尖銳的物體」，通常指的是可能放入口中的小材料，尺寸上限為25毫米。Trader Joe’s這款召回的雞肉飯中發現的潛在異物，具體大小尺寸尚不清楚。

在雞肉飯召回之前，Trader Joe's最近還進行過其他食物召回，包括因可能存在沙門氏菌而召回的哈密瓜，可能含有未申報牛奶 成分的黑豆玉米粉蒸肉（Black Bean Tamales），以及召回向日葵、亞麻籽雜糧餅乾 （Multigrain Crackers with Sunflower and Flax Seeds），因為可能發現金屬異物。如有任何疑問，消費者可以直接致電 626-599-3817，或透過電子郵件聯繫Trader Joe’s客戶服務部門。