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洛城新語／1號提案 恐無法拆彈遊民危機

洛城新語

嘗試解決加州遊民危機的1號提案（Proposition 1），將在3月進行公投。該提案想法很美妙，效果卻未必可靠；不僅加重納稅人負擔，還可能是加州政府「花大錢辦小事」的又一代表作。

受州長紐森力捧的1號提案，尋求發行64億元債券，用於興建精神疾病治療所和遊民住宅。加州政府發行的債券，已達800億元規模，在此基礎上進一步發行巨額公債，無疑將是納稅人沉重負擔。

加州雖有約4000萬居民，但據國稅局統計，只有約2000萬人報稅。簡言之，在不計算利息的情況下，加州每位納稅人，已經要為政府背負4000元的債券。而且州政府新財年面臨379億赤字，未來增加稅收手段有限，赤字問題可能持續。在財政已經入不敷出的情況下，仍要通過1號提案大規模舉債；從納稅人角度看，有「仔賣爺田不心疼」的感覺。

加州當前深陷遊民危機，倘若1號提案真能從根本上解決問題；花這筆大錢，也算是情有可原。不過，實際的情況可能未必如州府所願。

1號提案解決遊民問題的思路，與新冠疫情以來的「門匙計畫」如出一轍；通過與旅館合作、或新建遊民屋的方式，讓他們「有家可歸」。該方案在短時間內，確實能看到街頭遊民數量減少；但從長遠角度出發，給予遊民房子住，無法從根本上解決他們成為無家可歸者的問題。簡言之，許多遊民因為精神、毒品濫用等原因，沒有回歸正常生活的能力。「門匙計畫」有充裕資金的時候，他們有家可歸；可是一旦計畫停止，他們重回街頭的機率又會變高。

而且「門匙計畫」想要長久經營下去，可謂是困難重重。首先該計畫沒有可盈利的項目，想要維持經營，只能靠政府不斷輸血。其次經營成本高昂，有遊民屋的單戶建造需耗資80萬元，還有請人管理等開銷；更別說加州對弱勢群體的照顧，不只流於衣食住行，還講究精神層面。例如提供心理諮詢等。長此以往的巨額財政支出黑洞，試問加州要多富裕才能承受。

1號提案除舉債外，還要求各縣將「心理健康服務法」資金的30%用於住房。這意味著用於預防無家可歸，和早期心理健康干預的資金減少，反而可能增加遊民數量，甚至出現建遊民屋速度趕不上遊民增加速度的情況。再者心理健康干預，從長遠看，可能比簡單的提供住房，更能有效解決遊民問題。1號提案此舉，恐怕是拆東牆補西牆。

從部分民選官員角度出發，他們受任期限制影響，青睞能迅速起效的措施；以便在選舉連任時，可以列出許多統計數字上的「政績」。無論是「門匙計畫」還是「1號提案」，在短期內都有這個效果；這也解釋為何2026年面臨連任壓力的紐森，會為這些提案背書。

可是從每一個要在加州生活很多年的居民角度看，「1號提案」的想法很美妙，長遠效果卻未必可靠。投「YES」還是「NO」，民眾自有答案。

遊民 加州 心理健康

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