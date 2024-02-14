國稅局設刑事組 專查稅務詐欺

莫爾黑德（中）在講座中分享機構關鍵職責、及打擊稅務詐騙的最新趨勢和策略。（記者張庭瑜／攝影）

國稅局 有個不被外界熟悉的單位，它負責偵辦所有與稅法有關的刑事案件，而且在全球有多個分支機構，它就是國稅局刑事調查組（IRS Criminal Investigation）。

該組探員莫爾黑德（Audrey Morehead）最近獲邀請在洛杉磯 華僑文教中心，說明該組織是國稅局（IRS）的一個關鍵分支，專注於調查違反稅收法律的刑事犯罪。這個部門擁有約3000名員工，其中包括2000名探員和1000多名專業支援人員。莫爾黑德強調，該機構在增強公眾遵守稅收制度和法律方面，發揮重要作用。

莫爾黑德指出，自1920年代起，該組就是追究稅務犯罪的主要力量。 她提到幾個標誌性案件，例如成功將黑幫老大卡彭（Al Capone）送入監獄，體現該機構在美國法律史上的重要地位。卡彭是芝加哥犯罪集團的聯合創始人，其手下擁有一幫亡命之徒，導致對其謀殺等重罪指控的搜證工作困難重重。最終檢察官發現卡彭生活奢靡，卻從未納稅；以逃稅罪起訴，並讓卡彭入獄11年。

國稅局刑事調查組不僅在國內有辦事處，還在全球多個地方設有分支，比如香港、加拿大和澳洲，以促進與其他國家執法部門的合作，共同打擊跨國稅務和經濟犯罪。莫爾黑德指出，洛杉磯辦事處是其在美國的第二大辦事處，擁有約125名探員和30名專業技術人員。

近年來，國稅局刑事調查組處理大量關於身分盜竊、退稅犯罪和網路詐騙。其中，加密貨幣詐欺 案件的增加，引起該機構關注。為加強此類案件的調查，國稅局刑事調查組與私人公司合作，利用先進軟體工具進行數據分析，協助破案。

莫爾黑德還提到國稅局刑事調查組正在積極招募新人才，鼓勵對稅務調查有興趣的人士加入。

莫爾黑德是近日在「龍騰四海勇往向前，2024新春財稅法律生活大講座」中，分享國稅局刑事調查組的核心職責、犯罪趨勢與稅務詐欺的常見手段。該系列講座是由北美華人會計師協會和洛杉磯與橙縣僑教中心共同舉辦。