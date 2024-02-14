我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

國稅局設刑事組 專查稅務詐欺

記者張庭瑜／洛杉磯報導
莫爾黑德（中）在講座中分享機構關鍵職責、及打擊稅務詐騙的最新趨勢和策略。（記者張庭瑜／攝影）
莫爾黑德（中）在講座中分享機構關鍵職責、及打擊稅務詐騙的最新趨勢和策略。（記者張庭瑜／攝影）

國稅局有個不被外界熟悉的單位，它負責偵辦所有與稅法有關的刑事案件，而且在全球有多個分支機構，它就是國稅局刑事調查組（IRS Criminal Investigation）。

該組探員莫爾黑德（Audrey Morehead）最近獲邀請在洛杉磯華僑文教中心，說明該組織是國稅局（IRS）的一個關鍵分支，專注於調查違反稅收法律的刑事犯罪。這個部門擁有約3000名員工，其中包括2000名探員和1000多名專業支援人員。莫爾黑德強調，該機構在增強公眾遵守稅收制度和法律方面，發揮重要作用。

莫爾黑德指出，自1920年代起，該組就是追究稅務犯罪的主要力量。 她提到幾個標誌性案件，例如成功將黑幫老大卡彭（Al Capone）送入監獄，體現該機構在美國法律史上的重要地位。卡彭是芝加哥犯罪集團的聯合創始人，其手下擁有一幫亡命之徒，導致對其謀殺等重罪指控的搜證工作困難重重。最終檢察官發現卡彭生活奢靡，卻從未納稅；以逃稅罪起訴，並讓卡彭入獄11年。

國稅局刑事調查組不僅在國內有辦事處，還在全球多個地方設有分支，比如香港、加拿大和澳洲，以促進與其他國家執法部門的合作，共同打擊跨國稅務和經濟犯罪。莫爾黑德指出，洛杉磯辦事處是其在美國的第二大辦事處，擁有約125名探員和30名專業技術人員。

近年來，國稅局刑事調查組處理大量關於身分盜竊、退稅犯罪和網路詐騙。其中，加密貨幣詐欺案件的增加，引起該機構關注。為加強此類案件的調查，國稅局刑事調查組與私人公司合作，利用先進軟體工具進行數據分析，協助破案。

莫爾黑德還提到國稅局刑事調查組正在積極招募新人才，鼓勵對稅務調查有興趣的人士加入。 

莫爾黑德是近日在「龍騰四海勇往向前，2024新春財稅法律生活大講座」中，分享國稅局刑事調查組的核心職責、犯罪趨勢與稅務詐欺的常見手段。該系列講座是由北美華人會計師協會和洛杉磯與橙縣僑教中心共同舉辦。

國稅局 洛杉磯 詐欺

上一則

財務長馬世雲性騷案 延遲開庭

下一則

愛情騙子 51至60歲最易上當

延伸閱讀

國稅局提供西維珍尼亞州與緬因州稅務救濟

國稅局提供西維珍尼亞州與緬因州稅務救濟
國稅局提醒謹慎挑選報稅專業人士

國稅局提醒謹慎挑選報稅專業人士
3關鍵 助你迅速獲得退稅

3關鍵 助你迅速獲得退稅
國稅局提醒謹慎挑選報稅專業人士

國稅局提醒謹慎挑選報稅專業人士
洩露川普稅表 國稅局前顧問判刑5年

洩露川普稅表 國稅局前顧問判刑5年
IRS免費網路報稅 今年在12州試辦

IRS免費網路報稅 今年在12州試辦

熱門新聞

中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事