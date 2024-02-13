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洛城新語╱以哈衝突波及地方政治

洛城新語

去年10月7日哈瑪斯對以色列發動突然襲擊，死傷慘重。隨後以色列對加薩地區展開大規模軍事報復，造成更多傷亡，戰火至今尚未平息。令人意外的是，以哈衝突戰火也燃燒到美國國內。支持以色列和哈瑪斯的民眾在街頭集會遊行，相互隔空叫陣，早已屢見不鮮。但是與以往不同，這一次美國地方政治也被捲入其中。

以哈衝突爆發以來，加州已有數個城市通過決議或發表聲明，為以往所罕見。屋崙市議會率先於去年11月通過決議支持以哈停火。今年1月，舊金山市議會以八票贊成三票反對，通過決議呼籲以哈停火。但是市長布里德拒絕簽署，並罕見譴責這項決議造成更多分裂與傷害，不符合舊金山整個社區的價值觀。

也許是看到了舊金山的前車之鑑，稍後聖荷西市議會發表了一份支持加薩停火的聲明，但是沒有進行表決。

但是事情的發展並沒有到此為止。最新的趨勢是，以哈衝突造成的社區分裂對抗已經蔓延到了地方選舉中。典型例子是加州第16區國會議員選舉候選人辯論會意外遭抗議而提前結束。

今年的第16區國會議員選舉，共有11位候選人競選即將退休的現任議員艾許(Anna Eshoo)的席次，是灣區少見具有競爭性的國會議員選戰。共有9人出席1月31日晚間在巴洛阿圖市政廳舉行的辯論會。

媒體報導，當候選人之一，前聖荷西市長李卡多回答提問時，現場出現抗議者高聲質疑。現場坐在前排的數位觀眾突然站起來，手持標語和巴勒斯坦國旗，高呼「馬上停火。」其後各位候選人回答相關問題時，抗議者也多次發出噓聲，導致辯論會數次中斷，最後被迫提早結束。辯論會在Youtube上直播，同樣引發網路熱議。

這場選舉是選國會議員。雖然美國外交事務主要由聯邦行政部門，即白宮和國務院主導，但是國會對外交政策具有影響力，國會議員也有話語權。因此在辯論會上提出有關以哈衝突的問題請候選人回答，是情理之中。

但是否要以擾亂會場秩序，迫使辯論會無法正常進行的方式來表達立場？相信更多關心這場選舉的民眾，還是希望聽到候選人對於經濟民生議題的立場。由於抗議者的鬧場行為，民眾的願望無法實現。

另一方面，美國地方縣市政府不應捲入外交事務。因此各縣市議會對以哈衝突表達立場並不適宜。正如布里德市長所說，這樣做只會造成更多分裂和傷害。但是全美仍有不少縣市都對以哈衝突發聲，也是不得已，主要還是受到選民壓力。

加州尤其是灣區和洛杉磯，居民中出生在外國的移民越來越多。其中包括很多來自中東及回教國家移民。他們對於加薩發生的一切，包括他們所稱「種族滅絕行為」感同身受，視為自己的事，並要求自己的政府介入，也可以理解。地方政府如何處理好來自選民的壓力，做好自己份內的事，值得費神考量。

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