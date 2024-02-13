南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

加州今冬飽受風暴、洪水威脅。（美聯社）

FOX電視台報導，剛剛度過上周創紀錄降雨量的致命風暴，根據氣象預報顯示，從本周六（17日）起，新一波大氣河流（atmospheric river）風暴將再次席捲加州 ，加州恐再度面臨新的重大洪水 威脅。

根據國家海洋暨大氣管理局（NOAA）氣候預報中心（Climate Prediction Center，CPC）數據，2月17日至21日出現的風暴系統，可能替加州帶來大雨與大風，高海拔地區將下大雪。CPC預報員指出，在此期間，加州大部分地區（從北部至南部邊界）至少有60%可能性會出現強烈雨勢，加州東部沙漠至亞利桑那州（Arizona）沿線地區，危險降雨量機率為中度風險的40%至60%。

由於距離風暴還有幾天，現在確定具體降雨／降雪量與時間為之過早，但加州目前的確特別容易受到風暴影響。NOAA的天氣預報中心（Weather Prediction Center）已將北加 州和俄勒岡（Oregon）州西南部沿海地區本次風暴可能發生的洪水風險列為一級（共四級）。

而聖嬰（El Nino）現象目前仍強勁。這也是自1950年以來，聖嬰現象第6次達到如此強度。所謂聖嬰的定義，是中太平洋海水溫度比平均至少高出攝氏2度（華氏3.8度），往往激發南部噴射氣流（southern jet stream），引導強烈風暴穿越太平洋進入加州，這次聖嬰也不例外。專家指出，聖嬰現象可望很快消失，但恐來不及阻止今冬加州的多雨天氣。