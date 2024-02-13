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改革惹議 華裔市議員收罷免通知

記者王若然／西科汶那市報導
西科汶那市議員吳桐淮（左一）收到罷免通知。（本報資料照片）
西科汶那市議員吳桐淮（左一）收到罷免通知。（本報資料照片）

近幾年改革引起部分居民不滿的西柯汶那（West Covina）華裔市議員吳桐淮（Tony Wu），近日收到罷免通知書（notice of intent）。罷免組織單位的理由，是吳桐淮擔任市議員行為不端，作為城市領導人，沒有盡責。而吳桐淮則表示，罷免組織者早就對其不滿，他近年對城市的改革觸及到一批人的利益，他們因此發起罷免。

在2月6日市議會開始前，吳桐淮收到罷免組織的罷免通知書。該組織名為「罷免吳桐淮政治行動委員會」。遞交通知書，意味著對吳桐淮的罷免行動正式開始。

根據「罷免吳桐淮政治行動委員會」網站，罷免主要有幾點原因，包括吳桐淮在前西柯汶那消防局長提告非法解雇案中，造成城市損失410萬元；吳桐淮涉嫌對城市工作人員使用語言、肢體暴力，遭洛杉磯縣警局調查。此外，該組織還指責吳桐淮執意開設西柯汶那市衛生局，導致城市財力不足；以及他執意改造該市有毒物質填埋場，導致公共衛生安全隱患等。

近幾年，吳桐淮陷入的市府工作人員糾紛，主要有兩起。一是該市前消防局長惠索恩（Larry Whithorn）對該市非法解雇提告。該案去年5月經陪審團審理，判定西柯汶那市賠償惠索恩410萬元。在該案中，市議員吳桐淮（Tony Wu）和規劃專員甘迺迪（Glenn Kennedy），被指在惠索恩收到實際解雇信的一年多前，便呼籲將其解雇。而吳桐淮對此表示，當時是幾位市議員聯合支持市政經理解雇這名消防局長，當時有98%的人支持對該消防局長的不信任案。

另外一起案件中，西柯汶那市前市政經理2023年2月向警方報案，稱吳桐淮威脅要「揍他」。目前該案已遞交至洛杉磯縣警局，正在調查中。此外，也有部分市政職員表示，吳桐淮的行為造成不良工作壞境。對此，吳桐淮表示否認，稱從來沒有威脅過任何職員，也沒有大聲說過話。

想要罷免市議員，罷免團體需要收集該市第五選區20%選民的簽名。該選區有一萬多，20%簽名約有2500人。

罷免 洛杉磯 華裔

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