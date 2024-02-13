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堅持改革 吳桐淮：是為下一代利益

記者王若然／西科汶那市報導

針對本次罷免，吳桐淮表示，罷免群體是自2018至2019年就開始反對他的一群人。他說，罷免是每個公民的權利，他稱多年來對城市的改革，勢必會引起一部分人的不滿。但他認為這些事，必須要有人來做，「是為下一代利益」。

針對罷免組織者反對的建立西柯汶那市衛生局，吳桐淮表示，2020年疫情爆發後，他意識到在城市建立衛生局的重要性。目前該市衛生事宜，主要由洛杉磯縣衛生局統一管理；但在危機時刻，如疫情大爆發，縣衛生局的服務很難快速、有效抵達到市。西柯汶那市仿效巴沙迪那（Pasadena）建立屬於城市的衛生局，可以從聯邦和加州政府獲得2000萬撥款，這讓納稅人的錢，更好地發揮功效；而仿效巴沙迪那市衛生局的運作模式，並不會給城市財政增添巨額負擔。

至於一直讓該市頭痛的，已關閉的化學有毒物質填埋場（BKK）。吳桐淮認為，要對其進行修理再開發，建造公園或商店、旅館，讓這塊地發揮更多價值。而反對者則認為，這是加州最大的有毒物質填埋場，對其進行開發，會造成安全健康隱患。吳桐淮則表示，任何開發案，都會經過相關部門審批、環境評估，不會在有危險的情況下進行開發，並且如今有很多城市都將垃圾廠再開發，結果很成功，BKK也可以這樣做。

吳桐淮稱，一直以來他都盡心為城市服務，城市的一些難題，總要有人來做。大刀闊斧的改革，勢必會引來反對聲，但他堅持這些是正確的。吳桐淮說，他上任以來，扭轉五年前城市的赤字，如今城市財政每年都有盈餘。在他的倡議和努力下，該市增加警消人員，更多警察在街上巡邏，讓城市變得更安全。2015年上任至今，他的施政理念沒有改變，連續三次當選市議員，足見選民對他的支持。

吳桐淮2015年起擔任西柯汶那市議員，2018年該市改為分區選舉後，吳桐淮放棄剩下的兩年任期參加選舉，成為該市第五選區市議員。他於2022年再次當選市議員，截至目前在該市擔任市議員近九年。

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