大年初一 5萬人湧拜西來寺朝拜

大年初一，5萬人聚集在西來寺燒香拜佛走春，慶祝農曆新年。（記者張宏／攝影）

大年初一，5萬人聚集西來寺燒香拜佛走春，慶祝農曆新年。當天凌晨5點天還沒亮，就有200多人三步一拜朝山，姿態虔誠，其中不乏年輕人。佛光山西來寺10日（初一）開始為期15天的春節活動，包括新春文化表演、賞花燈、蔬食園遊會、叩鐘、點燈祈福、國畫及龍文化藝術展等，與大眾共迎新春。

凌晨5點200多人在黑暗裡從山下三步一拜的上山，大家神情和姿態都很非常虔誠。（西來寺提供）

10日清晨5時的「新春朝山」，是西來寺春節的傳統活動；此前因為疫情暫停，今年重新開放，有200多人在黑暗裡從山下三步一拜上山。大家神情和姿態都很虔誠，是當天第一批走春的人。

隨後四面八方各族裔的民眾湧向西來寺，西來寺義工及交通組秉持三好、四給精神，於各處服務來山民眾。現場還請來南加中國國樂團、日本太鼓、印度舞、敦煌舞、原住民 阿茲特克舞等表演，洋溢著多元文化的魅力，讓來寺各籍人士體驗中國年節濃郁的年味及熱鬧氛圍。

西來寺住持慧東法師表示，今年為龍年，「龍」象徵強大力量和吉祥，並祝福大家新年快樂、健康幸福、事業旺盛。新春文化表演以「北少林醒獅團」鑼鼓喧天熱鬧開場，舞龍舞獅向大眾拜年，幼獅萌萌的演出，讓現場小朋友爭相要合影。

中國年輕人流行燒香拜佛，如今這股風潮也吹到美國的華人圈，現場不少身穿漢服、春節服飾的年輕人神情虔誠，他們有複雜且充滿儀式感的拜佛燒香程序，甚至讓一旁的長者們都嘖嘖稱奇。一名身穿龍年服飾的年輕人表示，燒香拜佛有儀式感，會讓過程更有趣，也會讓佛祖精準保佑自己。時代越不安定，越需要精神寄託，她差不多每月初一都會來西來寺燒香拜佛吃素，求自己和家人平安，還參加過禪修課。

佛光山西來寺10日正月初一開始為期15日天的春節活動。（西來寺提供）

現場人潮匯集，或敲鐘或許願，成佛大道兩旁花燈讓不少各國族裔民眾紛紛打卡留影。五聖殿前停車場，還有各式傳統蔬食園遊會。

佛光緣美術館新春特展「古今祥龍共遨遊」，展出畫家陳興傑的禪意書畫及代表龍文化藝術藏品，吸引民眾參觀。多年擔任西來寺義工的保險業者張國興，更是山上山下忙著接送賓客。