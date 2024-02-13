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美國華人春晚20年 回顧溫馨與艱辛

記者張宏╱洛杉磯報導
美中文化協會日前舉辦第20屆美國華人春節聯歡晚會。圖為旗袍秀表演。（主辦方提供）
美中文化協會日前舉辦第20屆美國華人春節聯歡晚會。圖為旗袍秀表演。（主辦方提供）

美中文化協會（ACCA）與多家華人社團，20年來在洛杉磯聯袂舉辦華人春節聯歡晚會。在日前舉辦的第20屆春晚紀念活動中，大家回顧以往的精彩片段，一起追憶20年春晚的艱辛和成就。

美國華人春晚自2005年舉辦以來，受到社會各界好評，堪稱南加地區歷史最久、最具規模的春節晚會。美中文化協會理事長楊弼表示，今年是美國華人春晚第20年，多年堅持很不容易，需要大家共同努力和奉獻，及社區和僑團、廣大觀眾的認同和喜歡。數年洛杉磯春晚的片段和表演，都出現在央視大年三十的節目中。他們在20年裡，現場觀眾累計達2萬多人次，網路瀏覽量超過200萬。編排舞蹈節目186多個、創作小品和相聲節目40多個，參加春晚表演的演員，累計達到5000多人。

楊弼說，他們培養出強勁的演出工作團隊，不僅出現在春晚舞台上，還出現在南加乃至全美活動中，如參加過2012年歡迎時任國家副主席習近平訪問洛杉磯晚宴的開場表演、2009年美國國慶遊行、玫瑰花車遊行、好萊塢聖誕遊行、美國NBA籃球明星晚會表演、尼克森總統圖書館乒乓外交紀念活動等。

今年春晚主要以回顧和頒獎為主，通過大屏幕再現20年美國華人春晚精彩片段，也為20年春晚舞台演員和後台工作人員頒獎，場面溫馨懷舊，令人動容。現場數百名觀眾，共同見證這一特殊時刻。

美中文化藝術團、美中青年藝術團、美中少兒藝術團擔綱演出，當地眾多文化藝術團體友情出演，同時也邀請來自中國的優秀文藝團體和個人參與表演。

美中文化協會（ACCA）日前舉辦第20屆美國華人春節聯歡晚會，協會理事長楊弼（右...
美中文化協會（ACCA）日前舉辦第20屆美國華人春節聯歡晚會，協會理事長楊弼（右三）和來賓們合影。（主辦方提供）

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