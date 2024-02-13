蒙地貝婁夢幻「泡泡世界」 華人驚喜

「泡泡世界」有13個不同主題房間，可以與各種型態的泡泡互動。（受訪者提供）

如果你喜歡五彩繽紛的泡泡、喜歡拍攝時尚美麗照片、喜歡互動有趣體驗，那麼位於洛縣蒙地貝婁（Montebello）的「泡泡世界」（Bubble World: An Immersive Experience）值得關注。「泡泡世界」於去年6月登陸洛杉磯 後，吸引不少人參觀，包括許多華人 遊客，不少人認為是親子、朋友、情侶出遊好去處。

「泡泡世界」2023年初首先登陸義大利米蘭，目前在全世界多個地方進行展出。該沉浸式交互藝術體驗展，具備13個不同主題房間，包括放滿海洋球的巨型浴缸、可以追逐氣球 的粉紅夢幻房間、模擬海底的LED房間、熱氣球模擬器等，遊客在此能踏上一段童趣浪漫旅程。該展覽運用360度投影、虛擬現實（VR）技術，讓遊客感受科技與藝術交融。

對於喜歡拍照的民眾而言，「泡泡世界」的每一個房間，都適合拍攝出時尚而美麗的照片，部分房間更是專門為拍照打卡而準備，遊客可以和房間裡的物品互動，擺出各種姿勢，拍下照片並PO在社交媒體上。華人遊客李小姐表示，她就是在社媒上看到有人發表在「泡泡世界」的照片，覺得非常好看，就立馬約男朋友來拍照打卡。

李小姐指出，整個展覽十分豐富，有許多互動的設計非常有意思，可以玩氣球、玩小黃鴨、吹泡泡等，讓她彷彿回到童年。李小姐最喜歡其中一個有鏡子和燈球的房間，她覺得類似藝術家草間彌生的「Infinity Mirror Rooms」。在參觀過程中，她看到許多家長帶小朋友來玩，認為這是一個老少皆宜的好去處。

「我們很高興泡泡世界能在充滿活力和熱情的蒙地貝婁市進行北美首映」，蒙地貝婁市長 David Torres表示，「泡泡世界是蒙地貝婁市不斷發展的藝術和娛樂領域的精彩補充，該領域專注獨特的家庭親子活動。作為位於南加中心地帶的一座交通便利城市，我們歡迎來自不同地區的遊客。」

「泡泡世界」由全球大型展覽的策展製作和分銷商Exhibition Hub與全球領先的現場娛樂活動平台Fever合作製作，這個組合是不少沉浸式體驗的幕後推手，例如仍在火熱進行的梵谷沉浸展覽（Van Gogh: The Immersive Experience）。

「我們不斷努力創造豐富的體驗，為遊客注入驚奇感和玩樂感」。Exhibition Hub執行長兼創意總監Mario Iacampo說，非常高興能在洛杉磯進行北美首秀。