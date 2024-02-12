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保護兒童 抖音博主智擒歹徒

記者邵敏╱綜合報導
抖音博主一年內幫助警方逮捕156名企圖性侵兒童者。（KTLA5）
抖音博主一年內幫助警方逮捕156名企圖性侵兒童者。（KTLA5）

社群媒體正成為人們生活不可或缺的重要部分，南加州一名抖音博主（TikToker），常年以保護兒童為己任，幫助警方抓捕企圖侵犯兒童的嫌犯。他說目標就是「盡力保護孩子們」，在過去的一年，這名博主幫助抓獲超過156名試圖傷害兒童的嫌犯。

（視頻來源：KTLA／記者邵敏後製）

網名「Black Biden」的抖音博主表示，他一生的使命，是保護兒童和未成年人，他認為加州刑事司法系統在這方面做得遠遠不夠。該博主花大量時間通過網上訊息，鎖定潛在犯罪嫌疑人，他冒充未成年男孩、女孩，當與嫌犯見面時，他就聯繫警察，並用錄影記錄抓捕現場。

這名博主最近發布一段視頻顯示，一名疑似兒童侵犯者在快餐店奔跑，警方正在逮捕他。41歲的犯罪嫌疑人Cody Lane Oreiro來自洛杉磯縣霍桑市（Hawthorne），在身穿紅色連帽衫的Black Biden幫助下，長堤（Long Beach）市警局最終將嫌犯按倒在地，並以涉嫌猥褻未成年人、拒捕等罪名，逮捕此人。

對於這些案件，人們認為基本上都是臥底警察在幕後操作，實際上是一名抖音博主，畫面中可以看到，他身穿紅色連帽衫、灰色運動褲。「Black Biden」表示，他在過去一年，幫助抓獲超過156名試圖傷害兒童的嫌犯，他指出，很多人被定罪，但法律對這些嫌犯來說，仍然不夠嚴格。

博主解釋抓捕嫌疑人的過程，他先在一些約會網站和社群媒體建立帳戶，因為孩子們喜歡使用這些網站，他裝扮成年輕人。當嫌犯打開個人資料，開始發送簡訊時，博主就向他們透露，說他其實不是18歲，而是13歲或14歲。如果對方繼續試圖交流，博主就會安排會面並報警。

在另一段記錄現場的畫面中，這名網紅博主與警方一起抓嫌犯，並最終逮捕準備與14歲女孩發生性行為的男子。儘管在逮捕過程中，博主與嫌疑人發生緊張衝突，有時甚至發生肢體衝突，但這位網紅表示，他的目標「只是盡力保護孩子們」，並指出，將繼續堅持追捕這類犯罪分子，直到法律對此類犯罪更加嚴格。

網紅博主身穿紅色連帽衫，幫助警方抓捕嫌犯。（KTLA5）
網紅博主身穿紅色連帽衫，幫助警方抓捕嫌犯。（KTLA5）

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