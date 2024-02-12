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加州遊民法案 專家籲選民支持

記者趙健╱洛杉磯市報導
執法者、商界精英、醫學博士、社區領袖以及犯罪和毒品受害者，日前召開線上會議對「遊民、戒毒和防盜法案」進行深入分析。(新法案倡議團體)
執法者、商界精英、醫學博士、社區領袖以及犯罪和毒品受害者，日前召開線上會議對「遊民、戒毒和防盜法案」進行深入分析。(新法案倡議團體)

遊民、戒毒和防盜法案」（Homeless, Drug Addiction, Retail Theft Reduction Act）專家籲支持。倡議團體於日前舉辦線上會議，邀請執法者、商界精英、醫學博士、社區領袖以及犯罪和毒品受害者，就新提案的背景和內容進行深入的分析和介紹。

與會者概述「遊民、戒毒和防盜法案」的主要內容，包括三個關鍵要點：任何持有鴉片（opium）、可卡因（cocaine）等硬性毒品者將被要求接受戒毒治療，否則將面臨嚴重的刑事指控；將加大對毒品販賣者，尤其是芬太尼（fetanyl）販賣者的懲罰力度；任何因竊盜而第三次被捕的人，無論金額大小，都將面臨嚴重的刑事指控。

平等公義協會主席兼提案外展總監李少敏表示，犯罪、毒品和無家可歸問題，長期困擾加州，加州居民仿佛生活在第三世界國家。零售企業紛紛撤離，而毒販、吸毒者和遊民，則在各處猖獗。此外，加州一直花費大量資金應對這些問題，新提案將有助節省這些財政支出。

李少敏舉例說明：自2010年開始，舊金山的用藥過量死亡率曾呈下降趨勢，但在2014年47號提案（Prop 47）生效後，這一趨勢顯著逆轉，並在2023年飆升至每10萬人中有69.4人死亡，比2014年增加400%。其中一個關鍵原因是，47號提案實際上將持有硬性毒品的行為降級為輕罪，從而鼓勵硬性毒品的使用。

一項近期調查顯示，超過70%的受訪者表示支持「遊民、戒毒和防盜法案」，該提案目前已獲得超過36萬個簽名；包括Walmart、Target、Walgeens以及加州商業圓桌會組織在內的公司和團體，均公開支持這一新提案。然而，該提案仍需在4月30日前獲得約55萬個有效簽名，方可納入11月選票。選民可通過訪問網站casafecommunities.com來了解更多有關此倡議的詳細內容。

自2014年47號提案生效後，舊金山用藥過量死亡率明顯上升。(新法案倡議團體)
自2014年47號提案生效後，舊金山用藥過量死亡率明顯上升。(新法案倡議團體)

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