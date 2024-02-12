洛縣警種族暨身分資料庫 開放

洛縣警局的「種族與身分分析資料庫」。（取自洛縣警局網站）

洛杉磯縣警局近日正式開放「種族與身分分析資料庫」，民眾皆可上網自由查詢，網址為lasd.org/transparency/ripa/。

加州 「種族與身分分析法」（Racial and Identity Profiling Act，RIPA）規定，執法單位都需保留所有拘留與搜查的資訊，輸入資料庫後開放公眾查閱，且可以依種族、日期、地區與原因進行篩選搜尋。

洛縣 警局指出，該法明定目的、程序、資料蒐集的各項標準，以確保執法行動確屬合理、正當、無私。該法同時也明確禁止警員的歧視 行為，不論源自種族、群體、性別、性向、信仰，或其他所有受保護的個人特徵。

縣警局表示，該法同時要求所有警察，因執法而與民眾互動後都必須紀錄過程，並將互動分類為「民眾求助」或「警員主動」，後者常指交通攔檢。過程的紀錄必須包括起始的性質是屬於拘留，或合意互動（consensual encounter），期間要求駕駛下車、戴上手銬、將人帶入警車後座、執行酒測，與搜身或搜查個人財物等事件，都應該在記錄之內。

加州警方希望新的資料庫能夠增加執法透明度，便於民眾進一步的公開討論犯罪疑慮、趨勢與必要的懲教措施。