華人家政協會成立 數百人聯歡

南加華潤萬家家政文化協會日前在聖蓋博舉辦成立典禮和春節聯歡晚會，各界嘉賓參與祝賀。（記者張宏╱攝影）

南加 華潤萬家家政文化協會，日前在聖蓋博市舉辦成立典禮和春節聯歡晚會，吸引數百人參與。會長鄧湘雯表示，南加華人 家政從業人員，終於有自己的社團，希望協會能為規範和提高南加華人家政服務品質做出努力。

會長鄧湘雯表示，家政服務覆蓋廣泛，包括家庭清潔、病患護理、家庭餐飲、園藝、養老服務等生活多個方面。協會起名為華潤萬家，寓意是華人家政滋潤千家萬戶。她作為首任會長，成立協會不僅是讓華人家政業者有組織，也是一種社會責任。南加華人家政服務市場良莠不齊，缺乏標準化和規範化，她希望通過協會，能聚集華人家政業者，團結整合大家的力量，促進行業標準化，提升家政服務的品質和管理。為此，協會將開展行業自律、等級評定 、信息交流和教育培訓、協調關係等活動。

鄧湘雯說，她從事家政行業多年，深刻了解家政服務不僅服務社區的每個家庭，還為海外華人華僑打開一扇新的就業窗口。