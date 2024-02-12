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華人家政協會成立 數百人聯歡

記者張宏╱洛杉磯報導
南加華潤萬家家政文化協會日前在聖蓋博舉辦成立典禮和春節聯歡晚會，各界嘉賓參與祝賀。（記者張宏╱攝影）
南加華潤萬家家政文化協會日前在聖蓋博舉辦成立典禮和春節聯歡晚會，各界嘉賓參與祝賀。（記者張宏╱攝影）

南加華潤萬家家政文化協會，日前在聖蓋博市舉辦成立典禮和春節聯歡晚會，吸引數百人參與。會長鄧湘雯表示，南加華人家政從業人員，終於有自己的社團，希望協會能為規範和提高南加華人家政服務品質做出努力。

會長鄧湘雯表示，家政服務覆蓋廣泛，包括家庭清潔、病患護理、家庭餐飲、園藝、養老服務等生活多個方面。協會起名為華潤萬家，寓意是華人家政滋潤千家萬戶。她作為首任會長，成立協會不僅是讓華人家政業者有組織，也是一種社會責任。南加華人家政服務市場良莠不齊，缺乏標準化和規範化，她希望通過協會，能聚集華人家政業者，團結整合大家的力量，促進行業標準化，提升家政服務的品質和管理。為此，協會將開展行業自律、等級評定 、信息交流和教育培訓、協調關係等活動。

鄧湘雯說，她從事家政行業多年，深刻了解家政服務不僅服務社區的每個家庭，還為海外華人華僑打開一扇新的就業窗口。

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、亞凱迪亞市議員王愛琳、聖蓋博市議員丁言愉、核桃市市議員伍立倫、粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅、美國華人社團聯合會新出爐的理事長江風年和監事長趙林等參與活動。大家均表示，南加華潤萬家家政文化協會，是獨樹一幟的社團，家政服務是每個家庭都需要的服務，希望大家團結起來，積極提升華人家政服務的品質和權益。

南加華潤萬家家政文化協會日前在聖蓋博舉辦成立典禮和春節聯歡晚會，會長鄧湘雯希望為...
南加華潤萬家家政文化協會日前在聖蓋博舉辦成立典禮和春節聯歡晚會，會長鄧湘雯希望為規範和提高南加華人家政服務品質做出努力。（記者張宏╱攝影）

華人 南加 眾議員

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