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華裔自閉症鋼琴王子 春晚吸睛

記者邵敏╱洛杉磯縣報導
春晚日前在洛縣工業市隆重亮相。（主辦方提供）
春晚日前在洛縣工業市隆重亮相。（主辦方提供）

為慶祝中華民族傳統新年，一場別開生面的新春晚會，日前在洛杉磯縣工業市（city of Industry）隆重亮相，多名華裔特殊教育青少年首次登台演出，他們的天賦才藝博得眾人喝采。

華裔自閉症鋼琴王子段博文，當天演出為眾人獻上鋼琴名曲《致春天》，長達4分鐘的演奏過程中，段博文表現從容，感情豐富，準確掌握樂曲複雜的節奏對位 、以及頻繁的速度變化，贏得在場觀眾熱烈的掌聲。當天，芭蕾舞新星繆可妍合作演出，鋼琴和芭蕾完美融合一體，整個舞台場景如詩如畫，節目的專業水準堪稱晚會的陽春白雪。

段博文自幼年時患有自閉症，雖然語言溝通能力有限，但在3歲時就對音樂表現出特別的敏銳和興趣。在長期學習中，段博文的音樂天賦被激發，他就讀於阿蘇薩太平洋大學（Azusa Pacific University）音樂專業，並在畢業時成功舉辦鋼琴獨奏音樂會，引起社會廣泛關注。

當天的春晚演出，興光天使樂隊4名不同年齡階段的自閉症孩子獻上精彩節目，他們用電子琴共同演奏樂曲《新年好》， 孩子們有的演奏旋律，有的演奏和弦，彼此合作如行雲流水，令人讚嘆。晚會總導演姚志強(Linda Yao) 表示，關注華裔特教青少年兒童，是此次春晚的一大亮點。

當天，五、六百名觀眾現場參與這台華人春晚，眾人在熱烈氣氛中慶祝農曆春節即將到來。豐富多彩的晚會，由美華國際文化藝術交流中心、朗思傳媒集團、好萊塢金獅影業集團聯合主辦，中國《音樂生活》雜誌原主編李喜章(Victor Li ) 擔綱藝術總監，知名舞者姚志強任總導演，主創團隊精心策劃，演職人員不懈努力，晚會得到社會各界的支持。

施學敏、Angie Gren推出《I don't know much》兩重唱。（...
施學敏、Angie Gren推出《I don't know much》兩重唱。（主辦方提供）
自閉症鋼琴王子段博文，獻上鋼琴名曲《致春天》。（主辦方提供）
自閉症鋼琴王子段博文，獻上鋼琴名曲《致春天》。（主辦方提供）
豐富多彩的晚會節目，博得眾人喝采。（主辦方提供）
豐富多彩的晚會節目，博得眾人喝采。（主辦方提供）

華裔 天使 洛杉磯

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