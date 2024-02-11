華人網紅設計師 美食穿上身

價值48元的春節潮人套餐，套餐包括那家小館招牌的酥皮蝦、蜜椒蘑菇牛柳和鮮辣豉香燒豆腐三道主菜，還有小黃瓜前菜和金桔醬宮廷米酒奶酪。（主辦方提供）

慶祝龍年春節，華人 網紅設計師把美食穿上身。南加本地華人設計師和知名中餐廳聯名推出春節特別款服裝和美食套餐，將中餐和時尚結合，賦予中餐新意思，吸引不少主流人士參與。

（影音來源：記者張宏）

來自中國河南 的華人設計師耿藝泰不僅有以自己名字命名的潮牌，他還和華人舞者廖卓龍（Sean Lew）創立和美食相關的新品牌ME N U。ME N U取自菜單的英文MENU ，他們希望把時裝和美食文化結合起來，利用服裝作為載體留住食物的美妙記憶。ME N U目前已和多家餐廳合作推出過聯名服飾，包括和法國餐飲Mise en Place推出聯名棒球夾克，和米其林韓裔 主廚Akira Back推出皮夾克，還以食物水果為靈感設計出外套、襯衫等服飾。