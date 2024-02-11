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華人網紅設計師 美食穿上身

記者張宏╱洛杉磯報導
價值48元的春節潮人套餐，套餐包括那家小館招牌的酥皮蝦、蜜椒蘑菇牛柳和鮮辣豉香燒豆腐三道主菜，還有小黃瓜前菜和金桔醬宮廷米酒奶酪。（主辦方提供）
價值48元的春節潮人套餐，套餐包括那家小館招牌的酥皮蝦、蜜椒蘑菇牛柳和鮮辣豉香燒豆腐三道主菜，還有小黃瓜前菜和金桔醬宮廷米酒奶酪。（主辦方提供）

慶祝龍年春節，華人網紅設計師把美食穿上身。南加本地華人設計師和知名中餐廳聯名推出春節特別款服裝和美食套餐，將中餐和時尚結合，賦予中餐新意思，吸引不少主流人士參與。

（影音來源：記者張宏）

來自中國河南的華人設計師耿藝泰不僅有以自己名字命名的潮牌，他還和華人舞者廖卓龍（Sean Lew）創立和美食相關的新品牌ME N U。ME N U取自菜單的英文MENU ，他們希望把時裝和美食文化結合起來，利用服裝作為載體留住食物的美妙記憶。ME N U目前已和多家餐廳合作推出過聯名服飾，包括和法國餐飲Mise en Place推出聯名棒球夾克，和米其林韓裔主廚Akira Back推出皮夾克，還以食物水果為靈感設計出外套、襯衫等服飾。

龍年春節，他們選擇和那家小館合作，耿藝泰表示，他和搭檔都來自中國，喜歡中華美食，希望借助服裝把美食記憶保存。龍年和那家小館合作很有意思，他們從紅包獲得靈感，將其做成衣服的包裝袋。而衣服不僅選用華人春節的紅色鑲邊，還印有各式中華美食，尤其是寓意吉祥的食物包括餃子、螃蟹、橘子、中式點心、八寶飯和配有四季如春的茶壺等。希望借助這些耳熟能詳的中餐元素，讓更多主流人士對中華美食產生興趣。

那家小館大廚田勇（中）和時尚潮牌ME N U兩個主理人耿藝泰（右）及廖卓龍合影。...
那家小館大廚田勇（中）和時尚潮牌ME N U兩個主理人耿藝泰（右）及廖卓龍合影。（主辦方提供）

華人 韓裔 河南

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