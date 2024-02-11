林聰明砂鍋魚頭 進軍美國

iTaiwan Foods羅蘭崗分店店長彭文馨(右一）以及旅美網紅Choyce（右三）等人都齊聲支持，積極推廣台灣品牌，共同致力於將台灣美食文化帶向國際舞台。（記者張庭瑜/攝影）

隨著台灣美食在國際上的日益受歡迎，嘉義知名的林聰明砂鍋魚頭品牌也正式宣布其海外擴張計畫。該品牌執行長林佳慧日前在洛杉磯 召開新聞發布會，宣布與iTaiwan Foods合作，計畫在美國推出多款特色產品，並計畫在適當的時機於當地開設品牌店面，進一步推動台灣美食文化的全球化。

源自嘉義並擁有70年歷史的知名品牌林聰明砂鍋魚頭，以其特色砂鍋魚頭和多樣的當地嘉義美食聞名遐邇。林佳慧提到，砂鍋魚頭不僅在國際上獲得認可，還吸引了無數海外遊客專程前往嘉義品嚐。自從2018年接受了國際媒體的採訪，並於2019年被廣泛報導後，這道菜成為了國際旅客訪台必試的美食之一。為了慶祝品牌成立70周年，林聰明砂鍋魚頭期望進一步擴大其國際知名度，並已於去年在桃園國際機場開設新分店，以吸引更多國際遊客。

除了其標誌性的砂鍋魚頭外，該品牌還推出了多樣的新產品，包括沙茶魚鬆方塊酥和魚酥等，並與嘉義的老楊方塊酥聯名推出。這些新品項不僅豐富產品線，也為消費者提供了更多品嚐台灣美食的機會。林聰明砂鍋魚頭未來還計畫推出更多新產品，包括與其他品牌合作的年菜禮盒，將台灣的美食文化推廣至全球。

iTaiwan Foods羅蘭崗（Rowland Heights）分店店長彭文馨表示，iTaiwan Foods特別為美國市場設計獨特包裝的商品，以滿足海外消費者對道地台灣味的渴望。彭文馨解釋，由於美國市場無法輕易獲得如同台灣夜市般的美食，店內與廠商合作，推出特殊包裝的產品，讓海外的台灣人可以輕鬆享受家鄉味。