心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築
知名華裔古建築修繕設計師餘葛瑞（Greg Yu）指導執行的洛杉磯金礦大享穆爾斯故居（Frederick Mitchell Mooers' House）修復工程，經過六位巧匠長達三年的精心打造，在塵封一個多世紀後，維多利亞古建築異彩重現，驚艷世人。
Mooers House號稱洛杉磯地區僅存的兩棟國家級維多利亞保護建築物之一，1967年，洛杉磯文化遺產委員會將其定為歷史文化紀念碑（HCM #45），1976年起列入國家歷史名勝名錄，其歷史標記為「繁榮時期的獨特建築原型」。如今在一位華人之手的修整下重現，格外引起話題。
餘葛瑞回憶說：「在我拿到這棟房子時，它已黯然失色，全無昔日光彩。」他強調，當時房子外牆油漆已面目全非，不少木頭框架老舊破損，室内壁紙幾乎是一碰就掉粉，壁爐瓷磚剝落。不過餘葛瑞很清楚，修復一個舊房子，往往比建造一個新房子還要難，為了修復這棟房子，他和他的工作團隊用了足足三年時間。
手工雕刻 空運英國牆紙
餘葛瑞說，維多利亞時代建築的特點是大量的手工雕刻。當時建造房子不用機械，也沒有車床磨床，全部都是工匠用手工慢慢做，包括房子門廊、樓梯、窗花，全用牙買加進口的桃心木手工做成，精細無比，但面臨一個多世紀風吹雨打的外牆，則早已破損不堪。
不過，在餘葛瑞率領團隊花費36個月下，內部裝修已美輪美奐，豪華精緻的維多利亞風格表現得淋漓盡致，讓人嘆為觀止。
他表示，維多利亞建築和裝飾的特點，是所有內裝都有變化，每個空間都有所不同，最大特點就是牆紙的巧妙運用。維多利亞的花紋全部都是玫瑰花圖案，有的寫實，有的變形，但是全部都離不開玫瑰花的特點，色彩搭配很有門道，正規的維多利亞牆紙是一個嚴格的組合，包括牆根、腰帶、頂帶等，整個牆面由七個部分的組成，才構成了維多利亞豪華型裝修。
穆爾斯故居當年的原始裝飾遠沒有修繕後這麼豪華，主要是因為當時的印刷技術沒有現在這麼先進，1893年的時候大多數都是手工印刷，牆紙色彩和圖案上都有局限性，這次裝修使用的牆紙則從英國直接運過來，英國現代牆紙爐火純青的印刷技術，效果比當年皇家手繪要漂亮很多。
整個房子的牆紙從樓上貼到樓下，四個工人貼了大概六個月。餘葛瑞表示，除所有的線條和花紋都要對齊，還要注意不能露白，露白的牆面需要用同色系牆紙補底，減少反差，再補牆紙，才算完美。
跑遍歐美 蒐羅家具擺件
牆紙還只是維多利亞室内的底色，燈飾、家具、鋼琴、擺件等缺一不可，為搜集這些，餘葛瑞和他的團隊跑遍全美和歐洲各地的擺賣行，網上拍賣也不放過。
很難想像，在成為洛杉磯地區知名的維多利亞古建築修繕設計師之前，餘葛瑞所學專業是心理學。
餘葛瑞80代初畢業於中國985大學（即中國打造世界一流學府計劃的大學），後任教復旦大學心理學。1986年來洛杉磯加大（UCLA）攻讀心理學博士學位，後改讀同校建築學研究生院，畢業後受聘DMJM公司高管，作為主創人員參與歐洲迪士尼樂園的設計。
從心理學到建築學跨度不是一般的小。餘葛瑞說，洛杉磯加大建築系不招大學生，只招研究生，但他們設有一個非常特別的研究生項目，專門為沒有建築學背景但有藝術設計潛力的人量身定做。他向招生官遞交他繪製的幾幅炭筆寫生作品，並特別找到一位同樣是心理學背景的建築系教授George Rand幫忙表達轉行的願望和理由，教授對他的經歷和願望非常認可，立即陪同他到建築學院院長辦公室。經面試後，兩人當場拍板，餘葛瑞順利轉到建築系研究生院。
後來成為他博士課程導師的Rand教授說，「作為第一代移民，來操作主持一個美國國家級的維多利亞保護建築的修繕工程，不僅需要對這一特定時期英美建築史十分瞭解，還要對西方美學有深入研究，特別是對維多利亞建築符號和元素恰到好處的運用，這並非用功就能完成，還需要藝術天賦和品味」。
作為洛杉磯古建築修繕研究中心（LA Architecture Restoration Research Center）創辦人，餘葛瑞從90年代至今，設計修繕加州數十幢古建築，包括洛杉磯古建築群和Hancock Park的936 S Highland的西班牙古建築；洛杉磯城中區746 S LA St的加州歷史文化遺產建築大廈和藝術畫廊；洛杉磯城中心百老匯大街的Petite劇院歷史古建築大廈和拉丁風情的mezcalero酒吧；長堤市中心135 E Broadway地中海/西班牙式古建築；洛杉磯市中心Grand Ave藝術畫廊等。工作之餘，他受邀多所大學舉辦專題系列講座，介紹古建築修繕與設計。
在美國，凡事均有可能
餘葛瑞說，一路走來，他的感悟是，在美國，凡事均有可能，尤為重要的是要努力創造條件和等待機會，成功總是賦予有準備的人。
其實，維多利亞時代的東西難以尋找和收藏。一是因為時代久遠，市場上愈來愈少，二是品相好的更是難，要找品相好的對燈、對瓶、對椅，更是難上加難。因此，能修復完成這棟歷史建築，套句餘葛瑞的話：凡事均有可能。
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