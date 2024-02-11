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心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

修復師專題／百年老宅租客10多人 僅「趕人費」就花20萬

記者楊青／洛杉磯報導
1893始建的穆爾斯故居（最左邊），是當時洛杉磯市中心最豪華的維多利亞豪宅之一。1976年起列入國家歷史名勝名錄。（維基百科）
1893始建的穆爾斯故居（最左邊），是當時洛杉磯市中心最豪華的維多利亞豪宅之一。1976年起列入國家歷史名勝名錄。（維基百科）

穆爾斯故居從20世紀50年代開始，由洛杉磯聯合學區一位知名人士買下，主人活到98歲，年老的時候，屋主居住在豪宅一樓；二樓六個房間，則出租給十多位租戶。餘葛瑞決定買下修復這座老宅前，首先得處理的，就是「趕人」。

「為安置這些租戶，共花費20多萬元」，餘葛瑞說，根據加州法律，屋主要讓有租約的租客走人，需提供他們合理且滿意的搬遷費和安家費，只要在原址住滿一年半，年滿60歲，就需給到最高金額，當時的最高金額是每人2萬1500元。

「修復古建築是真是非常花錢」，餘葛瑞舉例說，在他之前，穆爾斯故居先後的幾個屋主，每個主人進來都按自己的喜好粉刷外牆，外牆年久龜裂後，會看到裡面很多層顏色，修復工程複雜而浩大，四個工人用足足一年時間，一層層去掉舊色，修補空缺，機器磨平，將爛掉的木頭撤下換新，重新刷漆。美國沒有足夠好的工匠，他就將圖紙畫下來，寄給中國工廠，中國做好後運回美國。

穆爾斯故居一直是好萊塢老電影的熱門外景地。（餘葛瑞提供）
穆爾斯故居一直是好萊塢老電影的熱門外景地。（餘葛瑞提供）

餘葛瑞說，同是建築，東西方的風格和工藝大相徑庭，美國建築科系的人才培養，偏向現代建築，雖然維多利亞時期距今只有幾百年，但維多利亞建築修復在美國的建築課堂上，常常只是專家講座的分量，實際操作的修復範例少而又少。中國對維多利亞古建築的研究人員更是鳳毛麟角。再加上修復時間長、耗資巨大，是許多買家即便喜歡維多利亞古建築，也不敢輕易買它的原因之一。他是因為熱愛且深入專研，加上自己會動手，通過不斷地試錯、修正、再修正，最後才游刃有餘。

餘葛瑞對穆爾斯故居的修復成果，不僅讓他在UCLA研究生院的導師們嘆為觀止，也驚艷好萊塢。該幢將近130年歷史的古建築，很快成為好萊塢古裝片導演們爭相選擇的拍攝景地。

世界各地淘來的維多利亞時代骨董。（記者楊青/攝影）
世界各地淘來的維多利亞時代骨董。（記者楊青/攝影）

為從內到外全面展現維多利亞建築和居家風格，餘葛瑞和太太跑遍全美和歐洲各地，收集維多利亞時代家具和飾品，「其實找老東西不難，但品相好的不容易」，他經常逛古董市場，運氣好的時候，可以收到便宜又精貴的老東西；遇到競爭的人多，他就嘗試和賣主談一口價；對於實在愛不釋手的精品，最後也只能忍痛高價買下。

其實有時候購買老貨也和修復古建築一樣，餘葛瑞說，比如說有的維多利亞時期的椅子已經很破，但買回來，重新換上面料，立即改頭換面，蓬蓽生輝。

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