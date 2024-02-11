修復師專題／重現原貌？改造留痕？古建築修復兩派爭論多
餘葛瑞介紹，美國的古建築修復，分為兩個流派，一是認為古建築修復應該嚴格尊重原樣，保持原汁原味；另一個流派，是認為每個時代改造過的痕跡都可以留下來，不必一味追求原汁原味，留下每個時期的痕跡，也是對古建築的保護。兩大流派至今爭論不休。
他說，修復洛杉磯的穆爾斯故居，他遵循的是第一種流派。洛杉磯地區修復古舊建築，需要經過洛杉磯古建築委員會的批准，提出提案和修復提綱。他向委員會提交53頁修復計畫大綱，對每一處改造詳細說明。他特別向委員會表示，修復古建築的目的，不是讓其看起來更符合現代潮流，而是要重現維多利亞建築的原始風貌，因此整個工程將是修復、修補和保護，而非改造。
目前洛杉磯市維多利亞古建築列為國家級保護建築的只有兩處，列為加州州級保護建築的則有十多處。國家級的維多利亞保護建築，必須具備維多利亞建築的最高代表性，原汁原味，這也是被認定為國家級保護建築難度非常高的原因。
他舉例，上海的馬勒别墅，其風格是根據當時業主女兒一個夢的情景，再由設計師發揮而成。是一個不屬於任何建築流派的城堡，類似這種建築在美國根本無法列入保護建築名單。
也因此，古建築修復常被視為吃力不討好的工作，餘葛瑞表示，有錢的人拿到項目，不知從何入手。有能力操刀進行改造的人，往往拿不到項目或無資金用於改造。他表示，這些年，他一直將穆爾斯故居作為自己的一個作品來執行，花費大量時間查詢維多利亞古建築相關資料，光是英國就專程去了六次，從建築結構、外觀、配色、室內的裝飾等，一一深入研究。
他表示，維多利亞時代實際上是英國政治上比較黑暗專制的時代，當時人們的創作活動，大都用於藝術、建築和裝飾上，漂亮和精緻，占據非常重要的位置。這些年，在修復故居建築物硬件的同時，他也廣泛搜集維多利亞時代的各種舊物，包括桌子、椅子、壁燈、吊燈、洗臉盆、花瓶、擺件等，他搜集的世界上第一代機械鋼琴，讓洛杉磯的鋼琴專家們嘆為觀止。
在修復完成穆爾斯故居的廚房裡，餘葛瑞特別增加一個寶物──中國雞翅木壁櫃，該壁櫃是英國人在1890年左右在香港訂製，後來運到美國。用料全部是中國雞翅木，設計則完全是英國設計。他從一個拍賣行買來，下面配了同時代的老桌子，配得天衣無縫，也成為維多利亞時代的一個見證。
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