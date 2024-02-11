修復師專題／重現原貌？改造留痕？古建築修復兩派爭論多

餘葛瑞（中）為好友們講解穆爾斯故居修復經過。（記者楊青/攝影）

餘葛瑞介紹，美國的古建築修復，分為兩個流派，一是認為古建築修復應該嚴格尊重原樣，保持原汁原味；另一個流派，是認為每個時代改造過的痕跡都可以留下來，不必一味追求原汁原味，留下每個時期的痕跡，也是對古建築的保護。兩大流派至今爭論不休。

他說，修復洛杉磯 的穆爾斯故居，他遵循的是第一種流派。洛杉磯地區修復古舊建築，需要經過洛杉磯古建築委員會的批准，提出提案和修復提綱。他向委員會提交53頁修復計畫大綱，對每一處改造詳細說明。他特別向委員會表示，修復古建築的目的，不是讓其看起來更符合現代潮流，而是要重現維多利亞建築的原始風貌，因此整個工程將是修復、修補和保護，而非改造。

目前洛杉磯市維多利亞古建築列為國家級保護建築的只有兩處，列為加州 州級保護建築的則有十多處。國家級的維多利亞保護建築，必須具備維多利亞建築的最高代表性，原汁原味，這也是被認定為國家級保護建築難度非常高的原因。

他舉例，上海的馬勒别墅，其風格是根據當時業主女兒一個夢的情景，再由設計師發揮而成。是一個不屬於任何建築流派的城堡，類似這種建築在美國根本無法列入保護建築名單。

餘葛瑞遍尋全美和世界各地骨董市場搜集大量維多利亞時代的家具和擺飾，讓修復後的穆爾斯故居内部蓬蓽生輝。（記者楊青/攝影）

也因此，古建築修復常被視為吃力不討好的工作，餘葛瑞表示，有錢的人拿到項目，不知從何入手。有能力操刀進行改造的人，往往拿不到項目或無資金用於改造。他表示，這些年，他一直將穆爾斯故居作為自己的一個作品來執行，花費大量時間查詢維多利亞古建築相關資料，光是英國就專程去了六次，從建築結構、外觀、配色、室內的裝飾等，一一深入研究。

他表示，維多利亞時代實際上是英國政治上比較黑暗專制的時代，當時人們的創作活動，大都用於藝術、建築和裝飾上，漂亮和精緻，占據非常重要的位置。這些年，在修復故居建築物硬件的同時，他也廣泛搜集維多利亞時代的各種舊物，包括桌子、椅子、壁燈、吊燈、洗臉盆、花瓶、擺件等，他搜集的世界上第一代機械鋼琴，讓洛杉磯的鋼琴專家們嘆為觀止。

在修復完成穆爾斯故居的廚房裡，餘葛瑞特別增加一個寶物──中國雞翅木壁櫃，該壁櫃是英國人在1890年左右在香港 訂製，後來運到美國。用料全部是中國雞翅木，設計則完全是英國設計。他從一個拍賣行買來，下面配了同時代的老桌子，配得天衣無縫，也成為維多利亞時代的一個見證。