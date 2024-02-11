修復師專題／首任屋主是金礦大亨 耗時7年精雕細琢
於洛杉磯市中心西湖（Westlake）地區Mooers House始建於1893年，房子首任實際入住屋主為採礦業主穆爾斯。穆爾斯靠發掘黃金發跡，成為當時的加州巨富。1900年代的洛市人口8萬左右，西湖區是當時洛杉磯商賈富豪雲集之地，遍地豪宅。但該地區在20世紀60年代開始衰落，有錢人逐漸離開；到90年代，該地區又再次復甦，富人重新進來。
穆爾斯當年以5100元買下這棟維多利亞建築，是當時周邊平均500元房價的十倍。買下房子後，穆爾斯再用七年將整個房子從裡到外、從上到下精細雕琢，使得這棟包括閣樓、2樓、1樓和地下室的Queen Ann式建築，成為洛杉磯地區最有名的維多利亞私宅。
穆爾斯故居建造時，還是煤氣時代，屋内的電路改造和冷氣暖氣供應，也成為修復工程的重要組成部分。19世纪末到20世紀初的富人家庭大多不在住宅做飯，因此廚房通常只是佣人做飯準備食物的地方，區間不大，因此廚房的修繕也成一大挑戰。
穆爾斯故居廚房的兩個窗口，修復前已不能使用。一道破損的大門，如果要做到原汁原味的樣子，至少要10位工人將所有的油漆全部拿掉，清理乾淨，從新分層上色，花費的不僅是時間和精力，更是金錢。餘葛瑞最後請工人特別按照原樣打造兩個窗口，與當年的老舊建築珠聯璧合。
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