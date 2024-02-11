修復師專題／首任屋主是金礦大亨 耗時7年精雕細琢

穆爾斯故居是洛杉磯地區僅存的兩棟國家級維多利亞保護建築物之一，1967年，洛杉磯文化遺產委員會將其定為歷史文化紀念碑（HCM #45），1976年起列入國家歷史名勝名錄，其歷史標記為「繁榮時期的獨特建築原型」。（餘葛瑞提供）

於洛杉磯 市中心西湖（Westlake）地區Mooers House始建於1893年，房子首任實際入住屋主為採礦業主穆爾斯。穆爾斯靠發掘黃金發跡，成為當時的加州 巨富。1900年代的洛市人口8萬左右，西湖區是當時洛杉磯商賈富豪雲集之地，遍地豪宅。但該地區在20世紀60年代開始衰落，有錢人逐漸離開；到90年代，該地區又再次復甦，富人重新進來。

穆爾斯當年以5100元買下這棟維多利亞建築，是當時周邊平均500元房價的十倍。買下房子後，穆爾斯再用七年將整個房子從裡到外、從上到下精細雕琢，使得這棟包括閣樓、2樓、1樓和地下室的Queen Ann式建築，成為洛杉磯地區最有名的維多利亞私宅。

穆爾斯故居建造時，還是煤氣時代，屋内的電路改造和冷氣暖氣供應，也成為修復工 程的重要組成部分。19世纪末到20世紀初的富人家庭大多不在住宅做飯，因此廚房通常只是佣人做飯準備食物的地方，區間不大，因此廚房的修繕也成一大挑戰。