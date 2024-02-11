我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

修復師專題／首任屋主是金礦大亨 耗時7年精雕細琢

記者楊青／洛杉磯報導
穆爾斯故居是洛杉磯地區僅存的兩棟國家級維多利亞保護建築物之一，1967年，洛杉磯文化遺產委員會將其定為歷史文化紀念碑（HCM #45），1976年起列入國家歷史名勝名錄，其歷史標記為「繁榮時期的獨特建築原型」。（餘葛瑞提供）
穆爾斯故居是洛杉磯地區僅存的兩棟國家級維多利亞保護建築物之一，1967年，洛杉磯文化遺產委員會將其定為歷史文化紀念碑（HCM #45），1976年起列入國家歷史名勝名錄，其歷史標記為「繁榮時期的獨特建築原型」。（餘葛瑞提供）

洛杉磯市中心西湖（Westlake）地區Mooers House始建於1893年，房子首任實際入住屋主為採礦業主穆爾斯。穆爾斯靠發掘黃金發跡，成為當時的加州巨富。1900年代的洛市人口8萬左右，西湖區是當時洛杉磯商賈富豪雲集之地，遍地豪宅。但該地區在20世紀60年代開始衰落，有錢人逐漸離開；到90年代，該地區又再次復甦，富人重新進來。

穆爾斯當年以5100元買下這棟維多利亞建築，是當時周邊平均500元房價的十倍。買下房子後，穆爾斯再用七年將整個房子從裡到外、從上到下精細雕琢，使得這棟包括閣樓、2樓、1樓和地下室的Queen Ann式建築，成為洛杉磯地區最有名的維多利亞私宅。

穆爾斯故居建造時，還是煤氣時代，屋内的電路改造和冷氣暖氣供應，也成為修復工程的重要組成部分。19世纪末到20世紀初的富人家庭大多不在住宅做飯，因此廚房通常只是佣人做飯準備食物的地方，區間不大，因此廚房的修繕也成一大挑戰。

穆爾斯故居廚房的兩個窗口，修復前已不能使用。一道破損的大門，如果要做到原汁原味的樣子，至少要10位工人將所有的油漆全部拿掉，清理乾淨，從新分層上色，花費的不僅是時間和精力，更是金錢。餘葛瑞最後請工人特別按照原樣打造兩個窗口，與當年的老舊建築珠聯璧合。

穆爾斯故居的建築素描圖。（餘葛瑞提供）
穆爾斯故居的建築素描圖。（餘葛瑞提供）

洛杉磯 加州 復工

上一則

漢庭頓圖書館湧人潮 賀新春喜洋洋

下一則

修復師專題／百年老宅租客10多人 僅「趕人費」就花20萬

延伸閱讀

心理學教授變建築師 餘葛瑞三年修復古建築 驚艷世人

心理學教授變建築師 餘葛瑞三年修復古建築 驚艷世人
洛杉磯葛萊美音樂博物館於 2月25日首次推出慶祝農曆新年音樂節目

洛杉磯葛萊美音樂博物館於 2月25日首次推出慶祝農曆新年音樂節目
洛縣檢察長初選 11人戰賈斯康 誰能出線？

洛縣檢察長初選 11人戰賈斯康 誰能出線？
74%加州共和黨人挺川普 高於全美

74%加州共和黨人挺川普 高於全美
渣打香港馬拉松7.4萬人起跑 68歲周潤發升級跑半馬

渣打香港馬拉松7.4萬人起跑 68歲周潤發升級跑半馬
城市傳真／維多利亞 卑詩世外桃源

城市傳真／維多利亞 卑詩世外桃源

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空