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聖蓋博谷慶龍年春節 Northrup小學華麗登場

記者丁曙／洛杉磯報導
Northrup小學的學生們表演舞龍慶龍年。（AUSD媒體公關部）
Northrup小學的學生們表演舞龍慶龍年。（AUSD媒體公關部）

在中華傳統文化中，龍與高貴、智慧、財富和幸運相聯。農曆龍年來臨，華人和亞裔聚集的聖蓋博谷社區多項慶祝活動，自8日小年夜起至11日周日持續登場。

亞裔生人數最多的阿罕布拉學區（AUSD）十分熱鬧，學區媒體公關部主任Toby Gilbert介紹，諾斯拉普小學（Northrup Elementary School）第一屆農曆新年慶祝活動，分別於8日晚和9日上午在校園舉行，孩子們穿上了中國傳統服裝，舞獅舞龍表演，慶祝農曆新年。在活動中，華裔學生們用普通話演唱歌曲和朗誦詩歌，各年級的孩子們輪番表演，許多家長也到場，幫忙將戶外舞台裝飾得喜氣好看。

有三個孩子穿上大紅色斜襟立領短襖，繡著對稱的龍鳳呈祥或萬福的圖案，每人手上捧著一把菜葉，因為「菜」與「彩」諧音，象徵「好彩」，會帶來「吉利」、「好運」、「吉祥如意」等意思。還有兩個女孩托著「好彩」的方盤，左右聯手比出了愛心的手勢。他們的臉上洋溢著燦然的笑容，視覺上非常華麗，人文的魅力令人難以抗拒。

Northrup小學慶龍年，女孩們比出了愛心手勢。（AUSD媒體公關部）
Northrup小學慶龍年，女孩們比出了愛心手勢。（AUSD媒體公關部）
Northrup小學孩子們手捧「好彩」，慶祝農曆新年春節。（AUSD媒體公關部）
Northrup小學孩子們手捧「好彩」，慶祝農曆新年春節。（AUSD媒體公關部）

Northrup 小學校長 Lindsay Gilbert 對於新年慶祝活動表示，該校首屆年度夜市和農曆新年的特別慶祝活動，以獨特的方式將所有的學生家庭團結起來，並將整個社區聯繫起來。她感謝家長們的努力和付出，使夜市和慶典成為學校聚集在一起的新傳統。

據介紹，聖蓋博谷地區的龍年慶祝活動豐富多彩，至少有11場精彩表演。例如位於聖瑪利諾（San Marino）市的漢廷頓圖書館（The Huntington Library），在10日和11日兩天有多項活動，包括北少林功夫舞獅、面具製作、武術表演、音樂、中國花藝表演和書法表演，慶祝活動在流芳園及其他表演場地內及其周邊舉行。

Northrup小學師生同樂慶祝農曆新年。（AUSD媒體公關部）
Northrup小學師生同樂慶祝農曆新年。（AUSD媒體公關部）

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