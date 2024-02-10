繁花·上海之夜 上海評彈重現江南文化盛宴

「繁花·上海之夜」上海評彈6日在羅斯密（Rosemead）西來大學劇場舉辦，吸引數百名觀眾欣賞江南水鄉文化盛宴。（主辦方提供）

中國國產電視劇「繁花 」掀起中華文化海派藝術「繁花熱」。「繁花‧上海之夜」上海評彈6日在羅斯密（Rosemead）西來大學劇場舉辦，吸引數百名觀眾欣賞江南水鄉文化盛宴。

南加州 上海聯誼會打造的文化品牌活動「上海之夜」已有十多年歷史，每年都以海派韻味為特色，為觀眾帶來一場充滿傳統藝術和江南文化的精神盛宴。今年的活動更邀請到上海評彈團多名國家一級演員，以熱播劇「繁花」為主題，推出由著名評彈藝術家高博文先生的評彈版「繁花」，在劇中扮演「小阿嫂」的上海評彈團知名演員朱琳也親臨現場演出。此次演出，也讓江南文化再度火到洛杉磯 。

上海評彈團創立於1951年，是目前最具實力的評彈演出團體之一。此次活動由上海評彈團團長、國家一級演員高博文率領團隊成員吳新伯、姜嘯博、黃海華、陸嘉瑋、周慧、陶鶯芸，演員朱琳組成強大陣容。在演出中，上海評彈團以精湛的唱腔和婉轉動人的聲音，演繹經典曲目，尤其是評彈版吳儂軟語演繹的「繁花•至真園」，把觀眾再度帶回那似幻還真的「繁花世界」。上海聯誼會多名具有專業藝術水準的理事也登台暖場助演，把氣氛推向高潮。

上海聯誼會會長蘇彥韜表示，每一年春節他們都努力把江南不同的文化呈現給美國各界觀眾。適逢今年是中美建交45周年， 以「繁花」為主題，希望通過江南雅韻的評彈藝術，帶給當地民眾清新脫俗的享受，從而搭起中美人民之間人文交流與文明互鑒的友誼之橋。

中國駐洛杉磯總領館副總領事李志強表示，上海是中國經濟龍頭，也是海派藝術重要發源地，為中國文化藝術的繁榮做出巨大貢獻。文化是連接民心的橋樑，讓大家共同搭建中美文化之橋，將中華文化更好傳播至美國，增進兩國之間溝通與瞭解。