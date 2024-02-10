我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

繁花·上海之夜 上海評彈重現江南文化盛宴

洛杉磯訊
「繁花·上海之夜」上海評彈6日在羅斯密（Rosemead）西來大學劇場舉辦，吸引數百名觀眾欣賞江南水鄉文化盛宴。（主辦方提供）
「繁花·上海之夜」上海評彈6日在羅斯密（Rosemead）西來大學劇場舉辦，吸引數百名觀眾欣賞江南水鄉文化盛宴。（主辦方提供）

中國國產電視劇「繁花」掀起中華文化海派藝術「繁花熱」。「繁花‧上海之夜」上海評彈6日在羅斯密（Rosemead）西來大學劇場舉辦，吸引數百名觀眾欣賞江南水鄉文化盛宴。

加州上海聯誼會打造的文化品牌活動「上海之夜」已有十多年歷史，每年都以海派韻味為特色，為觀眾帶來一場充滿傳統藝術和江南文化的精神盛宴。今年的活動更邀請到上海評彈團多名國家一級演員，以熱播劇「繁花」為主題，推出由著名評彈藝術家高博文先生的評彈版「繁花」，在劇中扮演「小阿嫂」的上海評彈團知名演員朱琳也親臨現場演出。此次演出，也讓江南文化再度火到洛杉磯

上海評彈團創立於1951年，是目前最具實力的評彈演出團體之一。此次活動由上海評彈團團長、國家一級演員高博文率領團隊成員吳新伯、姜嘯博、黃海華、陸嘉瑋、周慧、陶鶯芸，演員朱琳組成強大陣容。在演出中，上海評彈團以精湛的唱腔和婉轉動人的聲音，演繹經典曲目，尤其是評彈版吳儂軟語演繹的「繁花•至真園」，把觀眾再度帶回那似幻還真的「繁花世界」。上海聯誼會多名具有專業藝術水準的理事也登台暖場助演，把氣氛推向高潮。

上海聯誼會會長蘇彥韜表示，每一年春節他們都努力把江南不同的文化呈現給美國各界觀眾。適逢今年是中美建交45周年， 以「繁花」為主題，希望通過江南雅韻的評彈藝術，帶給當地民眾清新脫俗的享受，從而搭起中美人民之間人文交流與文明互鑒的友誼之橋。

中國駐洛杉磯總領館副總領事李志強表示，上海是中國經濟龍頭，也是海派藝術重要發源地，為中國文化藝術的繁榮做出巨大貢獻。文化是連接民心的橋樑，讓大家共同搭建中美文化之橋，將中華文化更好傳播至美國，增進兩國之間溝通與瞭解。

加州財務長馬世雲、洛縣高等法院法官周本立、核桃市市議員伍立倫、蒙特利市市議員饒影凡等人，到場為主辦方頒發賀狀。

「繁花·上海之夜」由美國鷹龍傳媒攜手上海評彈團、美國南加州上海聯誼會聯合主辦，中...
「繁花·上海之夜」由美國鷹龍傳媒攜手上海評彈團、美國南加州上海聯誼會聯合主辦，中國駐洛杉磯總領館支持。圖為主辦方和演員們合影。（主辦方提供）

繁花 加州 洛杉磯

上一則

3月5日總統初選共用選票 規則複雜

下一則

74%加州共和黨人挺川普 高於全美

延伸閱讀

中國春節出遊 冰雪與繁花掀熱潮

中國春節出遊 冰雪與繁花掀熱潮
池池大師展能藝術駐留計畫 金山華埠初一揭幕

池池大師展能藝術駐留計畫 金山華埠初一揭幕
馬文典藝術作品世界巡迴展 10日起意廬會館連展3天

馬文典藝術作品世界巡迴展 10日起意廬會館連展3天
馬斯克媽遊上海豫園 釣出兒留言「應讓更多人到中國玩」

馬斯克媽遊上海豫園 釣出兒留言「應讓更多人到中國玩」
寫龍字迎龍年 上海同鄉會社區親子樂

寫龍字迎龍年 上海同鄉會社區親子樂
台北燈節 上海參與成員層級降 副主任變處長

台北燈節 上海參與成員層級降 副主任變處長

熱門新聞

南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些