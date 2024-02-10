何處是家專題／父一度病危…華人辭掉北加高薪回中定居

周美英的丈夫遙望太平洋對面的故鄉。（受訪者提供）

對華人周美英來說，丈夫辭退阿里巴巴舊金山 公司的高薪工作，夫妻倆帶著孩子回到中國定居，主要原因是疫情 期間，遠在國內的父親身體每況愈下，一度病危，作為女兒卻無法陪伴左右。一家人最後決定放棄追求美國夢，回到家鄉照顧年邁的父母。

五年多前的2018年2月，周美英夫妻帶著兩個孩子，加上腹中的嬰兒，一家5口來到加州 ，他們先在南加內陸河濱縣（Riverside County）購置房產準備定居。那年7月，丈夫受聘在阿里巴巴舊金山公司上班，一家人隨後也跟著搬到北加州。

周美英兩個孩子在河濱縣的房子附近玩耍。（受訪者提供）

在美國的這幾年，日子平靜也單調，周美英說自己一直無法融入當地的生活，丈夫朝九晚五出門上班，她全職在家帶3個孩子，屬於自己的社交活動很少，每天都圍著家庭和孩子轉。周美英覺得，她從沒有真正把美國當成家，認為這只是一段旅居國外的時光。

2020年，新冠疫情全面爆發，中美航班長時間熔斷，華人往返兩地成為奢侈的夢。 期間，周美英的父親先後診斷出患有鼻咽癌、中風，再加上感染新冠病毒，醫院一度發出病危通知書，遠在美國的女兒焦急如焚，卻無法回國探望。回憶那段煎熬的時光，周美英非常愧疚，父親身體每況愈下，自己卻不能盡孝，她當時都有最壞的打算，「就像一些朋友說的，回國探望病重的家人，兒女還在隔離期，父母卻已經走了，最後一面都無法相見。」

時隔四年，2022年底周美英克服重重困難終於回到家鄉，回憶見到父親的那一刻，她泣不成聲。那天父親剛從搶救室出來，還未甦醒，從隔離酒店出來就直奔醫院的周美英，擔心自己身上有新冠病毒，就戴著手套輕輕握住父親的手，「那一刻他醒了， 看著我說，你回來了。」從那時起，周美英就下定決心，無論如何都要守在父母身邊，她說，「家人在的地方就是家，不管我在哪裡，父母都是最大的牽掛，父母在不遠行，這句話很有道理。」

為了舉家回國，周美英的丈夫辭去阿里巴巴舊金山公司的高薪工作，他們將河濱縣的房子掛牌出售。2023年6月，一家人回到故土，開始定居杭州，留下大兒子一人在美國念大學。

剛回國的幾個月，周美英有些不適應，對中國流行的手機軟體不熟悉，出門在外都不知道如何使用手機付款。兩個年幼的孩子已在當地小學就讀，學習壓力出乎意料的大，她每天輔導孩子讀書感覺精疲力盡。對於今後的生活，周美英如今再次陷入迷茫，她說如果考慮孩子的教育，國外更合適，但放不下父母，眼下只能留在國內，人生總要有所得有所失，「這種感覺就像圍城，到了美國的人想回中國，在中國的人又想衝進美國。」