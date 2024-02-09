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高架路橋下出租地 交通廳從嚴修法規

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯市區I-10高架路段發生大火時的情形。（取自KABC報導）
洛杉磯市區I-10高架路段發生大火時的情形。（取自KABC報導）

2023年底，洛杉磯市區I-10高架路段一處空地起火造成交通中斷，加州交通廳（Caltrans）本周完成檢討報告，並送交州長紐森。交通部建議，未來的租約必須明確規定危險物質的種類，並且要求租方證明過去十年沒有宣告破產，也沒有其他租賃相關的法律糾紛；州長辦公室稍後回應，相關修正將可改善危安問題，使空地出租更為安全。

按照交通廳建議，加州道路下方600多塊公有空地，未來出租時，除了要求承租方證明過去十年未曾宣告破產，也沒有與土地租賃相關的法律糾紛，還必須明文禁止存放易燃與危險物質，並對之作出明確定義，可能項目包括丙烷等易燃物、廢棄車與輪胎、木料與棧板。

I- 10起火路段的承租人為Ahmad Anthony Nowaid，他除了自2016年以來兩度破產，負責管理的土地也涉及法律爭議，還違規將1-10公有地分租給他人，由於分租戶在空地堆置易燃物，才因縱火而導致大火延燒。不過警方至今仍未逮捕疑犯，而Ahmad Anthony Nowaid與委任律師也不願回應美聯社的詢問。

大火發生之後，加州交通廳擇定47處出租地進行複勘，結果發現超過四分之三都有安全隱憂，原因從易燃物質到電線凌亂不一而等。另外還發現存放大量丙烷、廢棄車輛，與大量木材與棧板者。也有一些大量存放造景用料、塑膠管線、纖維與紙製品，廢電池、清潔用品的出租地。

加州在1960年代開始出租道路附近的空地，過去五年的收益達1億7000萬元。承租人除了拿來設置無線基地台、開設停車場外，還有許多人將之改為倉庫或原物料集散地，I-10的大火就是因為違法分租，且監管單位未定期稽查，導致危險物品大量堆積。

加州 破產 紐森

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